As más notícias voltam a abalar o Dakar 2020. Após a morte de Paulo Gonçalves, durante o sétimo estágio no domingo, o piloto holandês Edwin Straver está em estado crítico.

Straver, participante da categoria Original, que corre sem qualquer tipo assistência, sofreu um acidente a 50 km/h nesta quinta-feira na segunda parte da Maratona, de Shubaytah a Haradh. Vários motociclistas alertaram a organização e o helicóptero médico chegou rapidamente ao local.

O piloto foi levado ao hospital em Riade, depois de 10 minutos sem atividade cardíaca. Os médicos o ressuscitaram no local antes de transferi-lo para as instalações médicas, onde foi detectado que ele teve uma fratura na vértebra cervical.

O piloto de 48 anos disputava seu terceiro Dakar. Em 2018, ele terminou em 49º no geral e no ano passado ficou em 30º, conquistando a vitória da categoria. Este ano ele era o 38º do geral e o quarto na Original.

O holandês disse na quarta-feira que não aspirava repetir sua vitória: "Freio por tudo e não passo por uma duna se não vejo o que está por trás. Se você não aceita os perigos do esporte, precisa ficar em casa".

"A situação é diferente de Gonçalves. Mas ele está no hospital e esperamos notícias. A verdade é que foi um acidente muito sério, mas agora ele está em cuidados no hospital de Riyadh", disse David Castera, diretor do Dakar.

Confira imagens desta quinta-feira do Dakar