Lucas Moraes concluiu neste domingo uma estreia histórica no Dakar. Em sua primeira participação, o piloto de 32 anos não somente saiu como o melhor estreante mas também como o melhor resultado de um brasileiro na história do evento, terminando com o terceiro lugar na classificação geral dos carros.

Ao longo de 16 dias e 8.500 quilômetros percorridos pela Arábia Saudita, Moraes sempre esteve entre os ponteiros, chegando a ocupar a vice-liderança geral na segunda semana graças a uma performance sólida, sem grandes erros ou punições, enquanto pilotos que eram vistos como favoritos ao título sofriam e abandonavam, como Carlos Sainz e Stephane Peterhansel, da Audi.

Após cruzar a linha de chegada, um emocionado Moraes falou sobre a sensação de terminar o Dakar com um ótimo resultado.

“Terminamos o Dakar!", disse o brasileiro. "Realmente não dá pra acreditar. Acho que ainda vai demorar algum tempo pra cair a ficha. Ainda está difícil de falar, de segurar a emoção. Mas conseguimos!"

Ele seguiu mandando uma mensagem aos fãs brasileiros pelo apoio dado ao longo das últimas semanas.

"Obrigado pelo apoio de todos lá do Brasil, especialmente aos meus amigos e familiares, ao pessoal todo que não parava de mandar mensagens de incentivo. Elas me deram muita força nestes dias”, disse, ainda com lágrimas nos olhos e voz embargada, Lucas Moraes.

“Eu dedico esse pódio ao Brasil, aos fãs e não fãs do rally, a tanta gente que torceu por mim somente por ser brasileiro. Muito obrigado a todos!”, concluiu.

