A 45ª edição do Rally Dakar teve o pontapé inicial nesta véspera de Ano Novo com o Prólogo, uma curta etapa cronometrada de 13 quilômetros de extensão às margens do Mar Vermelho, na Arábia Saudita, com uma seção toda projetada ao redor do Acampamento do Mar, que também serve como o primeiro bivaque do evento.

Apesar da pouca oportunidade de ganhar vantagem sobre os rivais, o Prólogo é importante por ajudar a determinar a ordem de largada do primeiro estágio, que acontece neste domingo. O top 10 tem a chance de escolher suas posições de largada.

No fim do dia, Mattias Ekstrom, bicampeão do DTM, terminou na frente, completando o trajeto cronometrado em exatamente oito minutos com o melhorado Audi RS Q e-tron E2. Ele foi o último dos pilotos da montadora alemã a cruzar a linha de chegada, superando seus companheiros Carlos Sainz e Stephane Peterhansel, além de Sebastien Loeb.

Loeb conseguiu se manter em segundo com seu Prodrive Hunter, ainda em busca de sua primeira vitória no Dakar, após seis segundos lugares. Peterhansel completou o top 3 com outro Audi, ficando a 11 segundos de Ekstrom, enquanto o atual campeão, Nasser Al-Attiyah foi o quarto com o Toyota Hilux. Sainz foi o sexto, mas a apenas 14 segundos da melhor marca da sessão.

Único brasileiro no grid das classes T1 (Cross-Country Modificado) e T2 (Carros Cross-Country de Produção), Lucas Moraes terminou na 11ª posição com o alemão Timo Gottschalk, a 22 segundos do melhor tempo.

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin, que faz dupla com Austin Jones, foi o brasileiro melhor colocado, terminando em 12º, a 22s do melhor tempo, de Cristina Herrero e Pablo Huete. Já Enzo Bozzano e Luciano Gomes acabaram em 24º (+53s), enquanto Pamela Bozzano e Carlos Sachs foram 27º (+58s).

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), Cristiano Batista, que faz dupla com o espanhol Fausto Mota, terminou em segundo lugar, a apenas 2s do tempo de Rokas Baciuska e Oriol Montijano. Rodrigo Luppi de Oliveira e Maykel Justo ficaram em 10º (+13s) e Bruno Conti, que faz dupla com o português Pedro Prata, ficou com 12º (+14s).

Dakar 2023 - Resultado do Prólogo (Carros)

Pos Piloto Equipe Tempo / Diferença 1 Mattias EKSTROM #211 - TEAM AUDI SPORT 8:00 (1e) 2 Sebastien LOEB #201 - BAHRAIN RAID XTREME +0:01 (2e) 3 Stephane PETERHANSEL #204 - TEAM AUDI SPORT +0:11 (3e) 4 Nasser AL-ATTIYAH #200 - TOYOTA GAZOO RACING +0:12 (4e) 5 Guerlain CHICHERIT #206 - GCK MOTORSPORT +0:13 (5e) 6 Carlos SAINZ #207 - TEAM AUDI SPORT +0:14 (6e) 7 Yazeed AL RAJHI #202 - OVERDRIVE RACING +0:16 (7e) 8 Jakub PRZYGONSKI #203 - X-RAID MINI JCW TEAM +0:16 (8e) 9 Orlando TERRANOVA #208 - BAHRAIN RAID XTREME +0:20 (9e) 10 Henk LATEGAN #217 - TOYOTA GAZOO RACING +0:21 (10e)

Nas motos, a vitória ficou com o australiano Toby Price, piloto da Red Bull KTM Racing, enquanto o atual campeão, o britânico Sam Sunderland, da GasGas, acabou apenas na décima posição.

Um a um os 139 pilotos fizeram seus trechos cronometrados, começando a partir das 10h, horário local. O primeiro dos candidatos à vitória a sair foi Joan Barreda, com a Honda. O espanhol voou pelo trecho para terminar com 08min31s, ficando em segundo, a 8s de Daniel Sanders.

Mas foi Price quem terminou à frente no final das contas, superando a fratura no cotovelo sofrida no evento do ano passado. Terminando apenas 1s à frente de Daniel Sanders, o australiano terá uma importante vantagem amanhã, com sua diferença sendo multiplicada por 5 na largada do domingo.

Já nos quadriciclos, o triunfo do prólogo ficou com Alexander Giroud, da Yamaha, que terminou a apenas um segundo do brasileiro Marcelo Medeiros, enquanto Daniel Vila Vaques completou o top 3, a 11s de Medeiros.

Dakar 2023 - Resultado do Prólogo (Motos)

pos Piloto Motocicleta Tempo/Intervalo 1 Toby Price KTM 8'22” 2 Daniel Sanders GasGas +1"0 3 Ramo Ross Hero +9"0 4 Joana Barreda Honda +9"0 5 Kevin Benavides KTM +10"0 6 Joaquin Rodriguez Hero +11"0 7 Matthias Walkner KTM +11"0 8 Sebastian Bühler Hero +13"0 9 Michael Docherty Husqvarna +13"0 10 Sam Sunderland GasGas +14"0

Dakar 2023 - Resultado do Prólogo (Quadriciclos)

pos Piloto Quad Tempo/Intervalo 1 Alexandre Giroud Yamaha 8'50” 2 Marcelo Medeiros GasGas +1"0 3 Daniel Vila Hero +12"0 4 João Henrique Yamaha +18"0 5 Karol Wisniewski Yamaha +25"0 6 Pablo Copetti Yamaha +27"0 7 Abdulaziz Ahli Yamaha +28"0 8 Laisvydas Kancius Yamaha +32"0 9 Axel Dutrie Yamaha +33"0 10 Sebastian Souday Yamaha +34"0

