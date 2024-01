Em todas as telas: como acompanhar o Dakar 2024

A 46 edição do rally Dakar já rodou seus primeiros quilômetros nesta sexta-feira (05), com a realização do prólogo, que define as posições de largadas para a primeira das doze especiais da mais famosa prova de off-road do planeta, que será realizada até o dia 19 de janeiro, e contará com a maior delegação brasileira da história da competição.

Os fãs brasileiros do Dakar têm muitas opções para acompanhar cada uma especiais, desde boletins durante o dia em canais da TV aberta e fechada, como pelas redes sociais, YouTube e site oficial do próprio Dakar, assim como dos pilotos participantes.

Na TV aberta, a cobertura será realizada pela Band, com a repórter Letícia Datena in loco com informações diárias.

Já nos canais pagos, a cobertura do Dakar 2024 será feito pelos canais ESPN que, assim como no ano passado, contará com um boletim especial diário, às 20h30, com apresentação de Thiago Alves e os comentários de Edgard Mello Filho e Matheus Pinheiro.

Além disso, a cobertura será intensa nas redes sociais do próprio Dakar e de pilotos brasileiros, com vídeos e entrevistas exclusivas, além de atualização dos resultados. O Brasil contará com 17 representantes nesta edição da prova, a maior delegação da História e com boas chances de vitória nas classificações gerais das categorias e também em cada especial – correspondendo a um dia de corrida e realizadas até 19 de janeiro, elas chegam a superar os 400km de velocidade pura diariamente.

Confira abaixo como acompanhar tudo sobre a 46ª edição do Rally Dakar:

Band - TV aberta

Reportagens diárias in loco, com Letícia Datena, nos programas Jogo Aberto (11h) e Esporte Total (00h30). Boletins nos semanais Band Esporte Clube (sábado, 13h) e Show do Esporte (domingo, 10h)

Bandsports - Canal por assinatura

Cobertura nas edições do programa Supermotor, apresentando por Celso Miranda, nos dias 10, 17 e 24 de janeiro (quartas-feiras), às 20h

ESPN – Canal por assinatura

Programas diários, a partir das 20h30, até o dia 19/01. Participação: Thiago Alves (apresentação), Edgard Mello Filho (comentários) e Matheus Pinheiro (comentários).

Celular e computador

- Perfil oficial de Lucas Moraes no Instagram: https://www.instagram.com/lucasmoraes23/

- Perfil oficial do Rodrigo Varela no Instagram: https://www.instagram.com/rodrigosmvarela/

- Site oficial do Rally Dakar: https://www.dakar.com/en

- YouTube oficial do Rally Dakar: https://www.youtube.com/@OfficialDakar

- Instagram oficial do Rally Dakar: https://www.instagram.com/dakarrally/

