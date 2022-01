Nasser Al-Attiyah, da Toyota, conquistou a vitória na etapa de abertura do Dakar 2022, enquanto a Audi enfrentou um dia desastroso na Arábia Saudita. Para a primeira metade da etapa de 333 km em Ha'il, o catariano ficou sob forte pressão dos três rivais da marca alemã, com Stephane Peterhansel, o líder entre eles, a apenas seis segundos após os primeiros 120 km.

No entanto, o ímpeto da montadora começou a se desfazer no caminho para o próximo ponto de referência, com o francês 14 vezes campeão do Dakar sendo o primeiro piloto a sair do evento após sofrer graves danos ao seu RS Q e-tron em um acidente.

Com o eixo traseiro quebrado e a suspensão traseira esquerda sofrendo um grande golpe, Peterhansel esperou por mais de quatro horas a chegada de caminhões de assistência para consertar os estragos.

No entanto, os problemas da Audi não terminaram aí, já que Carlos Sainz logo perdeu mais de duas horas em busca de um posto de controle complicado perto do final da etapa, tendo já ficado seis minutos atrás dos líderes com problemas no meio do dia.

Com Mattias Ekstrom também para trás no terceiro carro da marca conforme a etapa se aproximava de sua conclusão, Al-Attiyah foi capaz de estender sua vantagem à frente, eventualmente conquistando a vitória com uma margem saudável de 12m44s.

Os problemas da Audi também permitiram que a lenda do rali, Sebastien Loeb, saltasse para a segunda posição na classificação geral, liderando o ataque da equipe Bahrain Raid Xtreme dirigida pela Prodrive.

Loeb e Al-Attiyah estavam correndo juntos na última parte do palco e foram os únicos dois pioneiros a cruzar o posto de controle correto na primeira vez. Isso permitiu que a dupla construísse uma vantagem considerável após a fase de abertura, com seu adversário mais próximo, Martin Prokop, terminando a 10 minutos atrás no Benzina Ford.

Lucio Alvarez, (Overdrive Toyota), Vladimir Vasilyev (VRT BMW) e Sebastian Halpern (X-Raid Mini) foram os próximos em quarto, quinto e sexto, respectivamente, enquanto Giniel de Villiers terminou em sétimo em uma primeira etapa completa forte para a equipe de fábrica da Toyota.

Jakub Przygonsk (Orlen Mini), o piloto saudita Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) e o cinco vezes vencedor de motos Cyril Despres (GPX Peugeot) completaram os 10 primeiros. O vencedor de 2014, Nani Roma (Prodrive) ficou em 23º depois de perder uma grande parte do tempo com problemas de navegação próprios.

Sainz classificou-se provisoriamente na 32ª posição, tendo terminado a etapa 2h07m atrás do vencedor Al-Attiyah.

Resultados da primeira etapa (carros):

Pos # Piloto/co-piloto Equipe Tempo Diferença 1 201 N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (AND) TOYOTA GAZOO RACING 03:30:53 2 211 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) BAHRAIN RAID XTREME 03:43:37 00:12:44 3 209 M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) BENZINA ORLEN TEAM 03:53:32 00:22:39 4 222 L. ALVAREZ (ARG) A. MONLEON (ESP) OVERDRIVE TOYOTA 03:58:35 00:27:42 5 208 V. VASILYEV (RAF) O. UPERENKO (LVA) VRT TEAM 03:59:51 00:28:58 6 223 S. HALPERN (ARG) B. GRAUE (ARG) X-RAID MINI JCW TEAM 04:00:30 00:29:37 7 207 G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) TOYOTA GAZOO RACING 04:04:26 00:33:33 8 203 J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) ORLEN TEAM 04:12:44 00:41:51 9 205 Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) OVERDRIVE TOYOTA 04:14:33 00:43:40 10 221 O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) BAHRAIN RAID XTREME 04:20:20 00:49:27 11 218 Y. SEAIDAN (SAU) A. KUZMICH (RAF) X-RAID MINI JCW TEAM 04:22:26 00:51:33 12 204 N. ROMA (ESP) A. HARO BRAVO (ESP) BAHRAIN RAID XTREME 04:49:27 01:18:34 Motos Após vencer Prólogo de 19km no sábado, Daniel Sanders optou por começar a primeira etapa em Ha'il a partir do 15º lugar, minimizando o risco de se perder no deserto sem as trilhas deixadas por outros pilotos. A estratégia imediatamente rendeu frutos, pois ele conquistou uma pequena vantagem de 21 segundos no primeiro ponto de passagem, antes de mais do que dobrar sua vantagem para 46 na marca de 160 km. Pablo Quintanilla conseguiu diminuir a diferença para 18s nos próximos 40km, mas o australiano deu o golpe final na parte final do dia, vencendo a etapa de 333 km por uma margem impressionante de 2m07s. Isso dá ao piloto de 27 anos uma vantagem saudável de 3m07s na segunda fase do rali de Ha'il para Al Artawiya na segunda-feira. Quintanilla nem sempre foi o adversário mais próximo de Sanders na fase de abertura, caindo para o quarto lugar nas primeiras seções da etapa, mas montou uma forte recuperação para manter o segundo lugar na classificação geral. O vencedor do Dakar 2018, Matthias Walkner, ganhou dois lugares no domingo para agarrar o terceiro lugar na classificação geral, mas perdeu mais de oito minutos ao longo do dia e agora está atrás de Sanders por 11m06s. Resultados da primeira etapa (motos): Pos. # Rider Marque/bike Time Gap 1 4 SANDERS DANIEL GasGas 04:38:40 2 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 04:41:47 +00:03:07 3 52 WALKNER MATTHIAS KTM 04:49:46 +00:11:06 4 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 04:51:26 +00:12:46 5 43 KLEIN MASON BAS KTM 04:53:14 +00:14:34 6 3 SUNDERLAND SAM GasGas 04:54:36 +00:15:56 7 15 SANTOLINO LORENZO SHERCO 04:55:34 +00:16:54 8 12 DE SOULTRAIT XAVIER HUSQVARNA 04:57:16 +00:18:36 9 16 BRANCH ROSS YAMAHA 04:58:01 +00:19:21 10 5 HOWES SKYLER HUSQVARNA 05:03:52 +00:25:12

