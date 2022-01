O primeiro dia competitivo da 44ª edição do Dakar não dissipou as dúvidas que percorrem o acampamento Ha'il, mas fez a Audi sorrir de lado pela primeira vez nesta edição graças à atuação de Carlos Sainz Sr. e Lucas Cruz.

Os espanhóis, que começaram o primeiro trecho cronometrado de 18,8 km em terceiro lugar, dois minutos atrás de Nasser Al Attiyah e quatro minutos atrás do vencedor de 2021, Stéphane Peterhansel, fizeram bonito ao terminar apenas 12 segundos atrás do catariano, o mais rápido no prólogo.

"Correu tudo bem e estou feliz por todos na Audi e todas as pessoas envolvidas neste ambicioso projeto", disse Sainz ao Motorsport.com antes do pódio cerimonial em Ha'il. "Agora, podemos dizer que concluímos uma etapa, mesmo que seja um prólogo."

"É mais um marco na história deste carro, porque concluímos o primeiro teste real sem percalços. A verdade é que foi um alívio terminar a etapa. Amanhã ou depois de amanhã tudo pode acontecer, mas pelo menos completamos uma fase especial. Foi uma etapa irrelevante, temos de esperar pelo rali para realmente começar e ver como as coisas estarão."

Em um terreno com características semelhantes às que os competidores irão encontrar durante toda a primeira semana de prova (57% em areia) e com uma descida das dunas cegas no km 14,20 que criou algumas imagens espetaculares, os carros T1+ e o Audi T1 Ultimate fizeram sua estreia em um cenário desafiador.

A surpresa negativa ficou por conta de Peterhansel e Edouard Boulanger, que ficaram abaixo de 1:12 no final e largarão a primeira etapa no domingo na 14ª colocação. O terceiro Audi, de Mattias Ekström e Emil Bergkvist, fechou o top 15, dois segundos atrás de seus companheiros franceses.

Nani Roma terminou em sétimo no dia, apenas 49 segundos atrás do vencedor, enquanto seu companheiro de equipe, Sébastien Loeb, fechou um top 5 no qual os sul-africanos Brian Baragwanath e Henk Lategan surpreenderam.

A equipe Astara, com Óscar Fuertes e Diego Vallejo, conseguiu chegar aos 25 primeiros na estreia na competição, a 1:44 do vencedor. Jesús Calleja e Edu Blanco terminaram em 35º e Laia Sanz estreou nos carros a 2:40 atrás de Al Attiyah, satisfeita com a estreia e com vontade de enfrentar etapas mais longas.

Na T3, Seth Quintero venceu a etapa, com a companheira Cristina Gutiérrez na sexta posição, a apenas 44 segundos de distância.

Após 595 km de conexão com Ha'il, os primeiros 10 pilotos do Prólogo se encontrarão às 19h no horário local (13h no horário de Brasília) no acampamento para escolher a posição de partida de domingo (515 km, 334 cronometrados), com Al Attiyah dando a última palavra sobre seu posto.

O Dakar 2022 já começou, embora o primeiro teste real seja no domingo, na primeira etapa desta terceira edição saudita. Lá, será possível começar a ver em primeira mão onde cada um dos novos protótipos estará no rali mais difícil do mundo.

Top 10 do Prólogo Dakar 2022 - Carros

Pos. #. Pilotos Equipe Tempo Diferença Penalidades 1 201 AL-ATTIYAH NASSER BAUMEL MATTHIEU TOYOTA 00:10:56 00:00:00 2 202 SAINZ CARLOS CRUZ LUCAS AUDI 00:11:08 +00:00:12 00:00:00 3 230 BARAGWANATH BRIAN CREMER LEONARD CENTURY 00:11:32 +00:00:36 00:00:00 4 225 LATEGAN HENK CUMMINGS BRETT TOYOTA 00:11:32 +00:00:36 00:00:00 5 211 LOEB SEBASTIEN LURQUIN FABIAN PRODRIVE 00:11:33 +00:00:37 00:00:00 6 205 AL RAJHI YAZEED ORR MICHAEL TOYOTA 00:11:43 +00:00:47 00:00:00 7 204 ROMA NANI HARO BRAVO ALEX PRODRIVE 00:11:45 +00:00:49 00:00:00 8 207 DE VILLIERS GINIEL MURPHY DENNIS TOYOTA 00:11:46 +00:00:50 00:00:00 9 203 PRZYGONSKI JAKUB GOTTSCHALK TIMO MINI 00:11:57 +00:01:01 00:00:00 10 221 TERRANOVA ORLANDO OLIVERAS CARRERAS DANIEL PRODRIVE 00:12:02 +00:01:06 00:00:00 GALERA: Confira as principais imagens dos primeiros dias do Dakar 2022

Motos O estreante do ano passado Daniel Sanders liderou o caminho na categoria de motos para a marca GasGas, da KTM, à frente do novo recruta da Honda Pablo Quintanilla. Com os tempos de chegada multiplicados por um fator de cinco para evitar estratégias arriscadas, ele concluiu oficialmente o Prólogo em 55m30s, exatamente um minuto à frente de seu rival mais próximo. Um ano depois da desastrosa campanha de 2021 da Yamaha, Ross Branch colocou a fabricante japonesa em terceiro no final da fase 1A, batendo o top KTM do atual campeão Kevin Benavides, que foi o quarto, à frente do companheiro de equipe Matthias Walkner e a segunda Yamaha, de Adrien van Beveren. O vencedor de 2017, Sam Sunderland, ficou em sétimo, com o piloto estrela da KTM Toby Price, que retorna para o Dakar depois de abandonar o evento do ano passado com uma clavícula quebrada, terminando em oitavo. Joan Barreda e Andrew Short registaram tempos idênticos para terminar em nono e 10º, à frente de Joaquim Rodrigues e do vencedor do Dakar 2020, Ricky Brabec. Estreando no evento com as cores da Tech 3 KTM, o ex-piloto da MotoGP Danilo Petrucci terminou o dia em 23º com um tempo de 1h03m00s, pouco mais de oito minutos do líder, Sanders. Os 15 melhores do Prólogo também se reunirão às 19h (13h no horário de Brasília) para escolher suas posições de partida na primeira etapa completa em Hai'il. O vencedor terá a palavra final sobre a posição que ele decide começar. Top 10 do Prólogo Dakar 2022 - Motos Pos. #. Piloto Moto Tempo Diferença Penalidade 1 4 SANDERS DANIEL GASGAS 00:55:30 00:00:00 2 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 00:56:30 +00:01:00 00:00:00 3 16 BRANCH ROSS YAMAHA 00:57:25 +00:01:55 00:00:00 4 1 BENAVIDES KEVIN KTM 00:57:30 +00:02:00 00:00:00 5 52 WALKNER MATTHIAS KTM 00:58:05 +00:02:35 00:00:00 6 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 00:58:10 +00:02:40 00:00:00 7 3 SUNDERLAND SAM GASGAS 00:58:25 +00:02:55 00:00:00 8 18 PRICE TOBY KTM 00:58:25 +00:02:55 00:00:00 9 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 00:58:30 +00:03:00 00:00:00 10 29 SHORT ANDREW YAMAHA 00:58:30 +00:03:00 00:00:00 GIAFFONE fala da SAÍDA DA F1 DA GLOBO PARA A BAND, comenta QUÍMICA com colegas e aborda CAOS de 2021

