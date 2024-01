A quinta-feira marcou o começo da super maratona do Dakar 2024, uma novidade desta edição, com os pilotos tendo que cobrir uma distância de 549km ao longo de dois dias. E o tão aguardado estágio trouxe uma notícia que muda todo o rally: líder dos carros, Yazeed Al-Rajhi sofreu um grande acidente ainda no começo do dia e, com isso, está fora da briga pela vitória.

Na super maratona, os pilotos têm até às 16h desta quinta-feira para percorrer o máximo de terreno possível, tendo que se dirigir ao acampamento mais próximo imediatamente após este horário, tendo que completar o percurso na sexta-feira. Diferentemente da maratona do começo da semana, esta é tratada como um único estágio.

Cientes do riscos à frente, muitos trataram o começo do terreno com calma, garantindo uma chegada segura em qualquer um dos sete acampamentos, onde receberiam apenas o mínimo para passar a noite, sem o auxílio das equipes.

Porém, o drama veio cedo com Al-Rajhi na marca de 51km. O saudita sofreu um acidente sério em uma das dunas, com grandes danos ao seu Toyota Hilux. Segundo publicado no site do Dakar, ele já estava voltando ao começo do estágio, desistindo de participar do restante do dia.

Ele poderá participar do sétimo estágio no domingo (sexta será a segunda parte da super maratona e sábado será o dia de descanso) desde que seu carro seja reparado. Porém, mesmo que ele possa andar, ele perdeu a chance de garantir o que poderia ser sua primeira vitória no Dakar.

Com isso, Carlos Sainz assumiu a liderança geral, após o espanhol da Audi ultrapassar Nasser Al-Attiyah, da Prodrive, ainda no começo do estágio.

