A Amaury Sport Organisation (ASO) revelou o percurso completo do 44º Rally Dakar, que acontecerá na Arábia Saudita de 1 a 14 de janeiro. À semelhança das duas edições anteriores do evento no Oriente Médio, o evento de 2022 contará com um total de 12 etapas ao longo de duas semanas, com um dia de descanso a meio da competição em Riade.

Os competidores de todas as categorias principais percorrerão uma distância de 8375 km durante esse período, dos quais 4258 km serão cronometrados em etapas especiais e a distância restante será composta por seções de ligação.

O rali começará em 1º de janeiro com um curto prólogo de 19 km em Jeddah, que ajudará a determinar a ordem de largada para a etapa de abertura do dia seguinte em Ha'il. De lá, seguirá para Al Artawiyah para a primeira parte da etapa da maratona, onde os competidores serão impedidos de receber assistência externa de suas equipes.

A segunda sessão contará com uma corrida de 554 km até Al Qaisumah, antes que os competidores partam para a capital Riade, que servirá como palco para a quinta e sexta etapas, bem como para o dia de descanso do meio do rali.

Na próxima parte do evento, o Dakar passará por Al Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir e Bisha antes de retornar a Jeddah no último dia.

A quarta etapa será a mais longa em termos de distância competitiva, com os participantes marcando 465 km entre Al Qaisumah e Riade.

"Tentei fazer uma rota equilibrada", disse o diretor do Rally Dakar David Castera à edição espanhola do Motorsport.com. "Guardei o mais complicado para o final, a etapa 11 para mim é a mais difícil, com muitas dunas. A chave será a navegação."

O Rally Dakar de 2022 também funcionará como a rodada de abertura do novo Campeonato Mundial de Rally Cross-Country da FIA, que foi anunciado pela ASO no início deste ano. Além de fazer parte da série equivalente da FIM para ralis de longa distância.

Como resultado, pela primeira vez na história do evento, os competidores que se retirarem devido a falhas mecânicas ou colisões serão autorizados a retornar no dia seguinte de forma semelhante ao Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Embora as penalidades de tempo pesado impeçam que os pilotos e pilotos retornem para lutar por vitórias gerais, eles ainda serão capazes de disputar honras em etapas individuais e marcar pontos no torneio.

Explicando o raciocínio por trás da mudança, Castera disse: "No ano passado, fizemos isso com os amadores, mas agora também faremos com os melhores pilotos porque é uma regra do mundial."

"Também executaremos isso para que eles possam seguir mesmo com uma grande penalidade e conseguir pontos. Para o campeonato, você pode marcar no final da corrida e também em cada rodada. Com isso, queremos manter o interesse até o fim."

#300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger Photo by: A.S.O.

A cláusula de exclusividade do acordo de cinco anos do Dakar com a Arábia Saudita expirou após a primeira edição do evento em 2020, mas a ASO não conseguiu se expandir para mais nações devido a várias razões, incluindo a pandemia de Covid-19.

Castera disse que embora esteja satisfeito com a rota deste ano, a organização ainda está trabalhando para tornar o evento multinacional novamente pela primeira vez desde 2018.

"Com tudo o que aconteceu nos últimos dois anos, nós adiamos, mas ainda está na nossa cabeça", disse ele. "A Arábia Saudita continuará sendo o país principal [nos próximos], mas estamos trabalhando para expandir para fora."

"Não fico muito triste porque temos ingredientes, como 60-70% de uma nova rota. A ideia é ir além [da nação saudita], ainda estamos trabalhando nisso. Vai demorar mais, mas como estamos agora é complicado cruzar a fronteira. É um sonho", concluiu.

