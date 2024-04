F1: Quanto custarão os acidentes recentes de Albon

Alexander Albon sofreu um grande acidente durante o primeiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1, e como resultado, o chassi foi danificado a tal ponto que não pôde ser reparado durante o fim de semana de corrida, e Logan Sargeant nem conseguiu largada em Melbourne por ter cedido seu carro ao anglo-tailandês.

E no Japão, o ex-Red Bull se envolveu em um acidente logo na largada no GP de domingo, com o chassi novamente seriamente danificada no impacto, sendo enviado à sede da equipe e com o time não contando com um de reserva até o GP de Miami.

O site The Race apurou que a reparação dos dois danos custará à Williams mais de 2 milhões de dólares, cerca de R$ 10 milhões.

Como se sabe, o limite orçamentário deste ano é de 135 milhões de dólares, e cada centavo conta, quanto mais milhões de dólares. A Williams também pode se preocupar com o fato de ser uma das três equipes que ainda não pontuou este ano, ao lado de Alpine e Sauber.

