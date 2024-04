Segundo a mídia italiana, começando com a RAI de Toscana, Andrea Dovizioso sofreu uma forte queda durante treino de motocross nesta manhã.

O ex-piloto de MotoGP estava na pista de motocross Terranuova Bracciolini, perto de Arezzo, na Itália, quando sofreu uma queda. Segundo a Sky Italia, o acidente aconteceu por volta das 11h da manhã (horário local) e Dovizioso perdeu a consciência.

A primeira informação indica um traumatismo cranioencefálico e especifica que ele está fora de perigo. Mesmo assim, o italiano foi atendido pelos serviços de emergência e depois transportado de avião para o hospital Careggi, em Florença.

Dovizioso, de 38 anos de idade, encerrou a carreira na MotoGP em 2022, após mais de 21 anos de carreira. Campeão mundial de 125cc em 2004, lutou então pelo título nas 250cc, depois na classe rainha, quando esteve no programa da Ducati por oito anos. Ele se desligou após 24 vitórias e três vice-campeonatos, quando satisfez sua paixão pelo motocross criando sua própria pista, perto de sua casa em Faenza, na Emilia-Romagna.

