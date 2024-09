O grid das 4h de Mugello, penúltima etapa da temporada 2024 da European Le Mans Series, terá uma importante baixa: a equipe Vector Sports confirmou que o brasileiro Felipe Drugovich não estará presente na disputa, que será realizada no próximo fim de semana.

Após passar 2023 sem correr competitivamente, Drugovich retornou de vez às pistas em 2024 com a disputa da temporada completa da European Le Mans Series.

O brasileiro corre na classe principal da categoria, a LMP2, com a equipe Vector Sports, em trio com o irlandês Ryan Cullen e o monegasco Stéphane Richelmi, mas não participará da etapa de Mugello do próximo fim de semana, com transmissão completa em português da Motorsport.tv Brasil, devido a um "choque de eventos", segundo anunciado pela Vector em seu perfil oficial no Instagram.

Para ocupar a vaga de Drugovich, a Vector escalou o francês Patrick Pilet, que já correu pela equipe neste ano nas 24h de Le Mans no lugar do próprio brasileiro, que disputou a mítica prova francesa na classe dos hipercarros com o Cadillac da Action Express.

O motivo, segundo apurado pelo Motorsport.com, seria a realização de um teste na Indy com a equipe Chip Ganassi, marcado para 30 de setembro, um dia após a prova em Mugello.

Drugovich é um dos quatro brasileiros que compõem o grid da categoria, ao lado de Nelsinho Piquet, na Team Virage e Daniel Schneider na classe LMP2 Pro-Am, e de Daniel Serra, na GT3, sendo também um dos nomes mais conhecidos da ELMS, que tem em 2024 pilotos como Robert Kubica, Paul di Resta, Arthur Leclerc e mais.

Graças a uma grande pilotagem do brasileiro, a Vector conquistou como melhor resultado do ano até aqui o terceiro lugar nas 4h de Ímola, e o trio ocupa a 12ª posição na tabela de classificação da ELMS.

A ELMS visita Mugello pela primeira vez no próximo fim de semana, antes da conclusão da temporada 2024 em 19 de outubro com as 4h de Portimão, no clássico circuito português, e você acompanha toda a ação da categoria na Motorsport.tv Brasil.

