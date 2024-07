A European Le Mans Series deu sequência ao fim de sema a de Ímola neste sábado, com a realização do treino classificatório que você assistiu na Motorsport.tv Brasil.

A pole position ficou com o carro #65 da Panis Racing, liderado pelo francês Charles Milesi, que cravou 1min30s829. Alexander Lynn foi o segundo colocado, a apenas 0s132 do melhor tempo.

O melhor brasileiro do grid deste domingo será Felipe Drugovich, que colocou o LMP2 da Vector Sport em terceiro, a 0s159 do pole.

Na classe LMP2 Pro, Giorgio Roda foi o melhor, na 14ª colocação no geral. Nelsinho Piquet, da Team Virage, foi o quarto colocado dentro da categoria. Daniel Schneider será o sexto no grid, fazendo parte do esquadrão da United Autosports.

Na LMP3, o carro #4 da DKR Engineering liderado por Wyatt Brichachek garantiu a melhor posição de largada na classe.

Daniel Serra será o quarto no grid pela categoria LMGT3. A pole ficou com Sarah Bovy, pilota de 35 anos de idade.

As 4 Horas de Ímola acontece neste domingo e terá início às 6h, horário de Brasília. Clique aqui para não perder.

Resultados

No Pilotos Equipe Categoria Dif. 1 65 M. MALDONADO / C. MILESI / A. LECLERC Panis Racing LMP2 1:30.829 2 25 M. KAISER / O. CALDWELL / A. LYNN Algarve Pro Racing LMP2 0,132 3 10 R. CULLEN / S. RICHELMI / F. DRUGOVICH Vector Sport LMP2 0,159 4 47 C. BENNETT / F. HABSBURG / F. VESTI COOL Racing LMP2 0,222 5 37 L. FLUXA / M. JAKOBSEN / P. CHATIN COOL Racing LMP2 0,269 6 34 O. GRAY / C. NOVALAK / L. GHIOTTO Inter Europol Competition LMP2 0,355 7 14 J. EDGAR / L. DELÉTRAZ / R. KUBICA AO by TF LMP2 0,450 8 22 F. UGRAN / M. SATO / B. HANLEY United Autosports LMP2 0,492 9 23 B. GARG / F. SCHERER / P. DI RESTA United Autosports LMP2 0,536 10 28 M. SIEBERT / R. DE GERUS / J. VAN UITERT IDEC Sport LMP2 0,636 11 43 S. ALVAREZ / V. LOMKO / T. DILLMANN Inter Europol Competition LMP2 0,716 12 27 D. HEINEMEIER HANSSON / N. PINO / W. STEVENS Nielsen Racing LMP2 0,828 13 9 J. RIED / M. CAPIETTO / M. CAIROLI Iron Lynx - Proton LMP2 0,889 14 77 G. RODA / R. BINDER / B. VISCAAL Proton Competition LMP2 Pro/Am 2,264 15 29 R. SALES / M. BECHE / G. SAUCY Richard Mille by TDS LMP2 Pro/Am 2,796 16 83 F. PERRODO / M. VAXIVIERE / A. ROVERA AF Corse LMP2 Pro/Am 3,291 17 19 A. WELLS / M. BELL / N. PIQUET Jr Team Virage LMP2 Pro/Am 3,533 18 24 J. FALB / C. NOBLE / A. COSTA BALBOA Nielsen Racing LMP2 Pro/Am 3,626 19 21 D. SCHNEIDER / A. MEYRICK / O. JARVIS United Autosports LMP2 Pro/Am 4,130 20 20 K. LENTOUDIS / R. BRADLEY / A. QUINN Algarve Pro Racing LMP2 Pro/Am 5,043 21 3 A. LATORRE CANON / C. BOLUKBASI / L. HÖRR DKR Engineering LMP2 Pro/Am 6,823 22 4 A. MATTSCHULL / B. GARCIA / W. BRICHACEK DKR Engineering LMP3 6,947 23 12 T. KRATZ / L. WEISS / O. TUNJO WTM by Rinaldi Racing LMP3 7,190 24 15 M. JENSEN / N. ADCOCK / G. JULIEN RLR M Sport LMP3 7,735 25 88 A. BUKHANTSOV / K. ASKEY / P. PERINO Inter Europol Competition LMP3 7,808

26 17 M. CRISTÓVÃO / C. OLTRAMARE / M. ESPIRITO SANTO COOL Racing LMP3 7,855 27 8 J. GERBI / B. PINHEIRO / G. HENRION Team Virage LMP3 8,098 28 31 J. WOLFF / J. FOUBERT / A. DOQUIN Racing Spirit of Leman LMP3 8,243 29 11 M. BELL / A. ALI Eurointernational LMP3 8,252 30 5 J. DAYSON / D. ALI / B. VOISIN RLR M Sport LMP3 8,871 31 35 P. LANCHERE / J. LAHAYE / M. LAHAYE Ultimate LMP3 8,946 32 85 S. BOVY / R. FREY / M. GATTING Iron Dames LMGT3 12,520 33 59 D. DEBOER / C. STEVENSON / V. HASSE CLOT Racing Spirit of Leman LMGT3 12,647 34 63 H. HAMAGUCHI / A. JEFFERIES / A. CALDARELLI Iron Lynx LMGT3 12,731 35 57 T. KIMURA / E. MASSON / D. SERRA Kessel Racing LMGT3 12,992 36 97 M. BERRY / L. HANAFIN / J. ADAM Grid Motorsport by TF LMGT3 13,401 37 50 J. LAURSEN / C. LAURSEN / N. NIELSEN Formula Racing LMGT3 13,763 38 51 C. SAMANI / E. COLLARD / N. VARRONE AF Corse LMGT3 13,918 39 86 M. WAINWRIGHT / R. PERA / D. RIGON GR Racing LMGT3 13,957 40 55 D. CAMERON / D. PEREL / M. GRIFFIN Spirit of Race LMGT3 14,694 41 60 C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / J. ANDLAUER Proton Competition LMGT3 15,492 42 66 J. HARTSHORNE / B. TUCK / P. KEEN JMW Motorsport LMGT3 18,853 43 30 N. KOOLEN / J. SIMMENAUER / J. ALLEN Duqueine Team LMP2

Veja como foi

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!