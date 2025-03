A equipe britânica Vector Sport anunciou o brasileiro Pietro Fittipaldi para disputar a temporada de 2025 da European Le Mans Series (ELMS). O piloto guiará o protótipo número #10 da classe LMP2 ao lado do russo Vladislav Lomko e do irlandês Ryan Cullen.

A Vector Sport estreou no ELMS em 2024, mas está presente no Mundial de Endurance (WEC) desde a temporada 2022. A equipe é dirigida por Gary Holland, que destacou a força dos pilotos para disputar o campeonato.

“A Vector Sport está muito satisfeita por ter contratado três pilotos com experiência significativa na LMP2 no mais alto nível. Todos os pilotos têm ritmo comprovado e algumas performances de destaque no formato atual do ELMS. Sabemos o quão difícil é o campeonato e estamos muito confiantes com esse time extremamente competitivo no que provou ser a categoria mais disputada das corridas de Endurance”, disse Holland.

Pietro destacou o trabalho da equipe e admite estar empolgado para o início da temporada. “Gostaria de agradecer à equipe pela confiança em mim, estou muito feliz pela oportunidade de correr pela Vector Sport e bastante animado para a primeira corrida”, afirmou o brasileiro.

A abertura da ELMS será em 4 de abril com as 4 horas de Barcelona, na Espanha. Antes disso, nos dias 31 de março e 1º abril, os pilotos participam do prólogo na mesma pista.

Calendário da ELMS 2025:

31 de março/ 1º de abril – Prólogo – Barcelona

6 de abril – 4 Horas de Barcelona

4 de maio – 4 Horas de Le Castellet

6 de julho – 4 Horas de Imola

24 de agosto – 4 Horas de Spa-Francorchamps

14 de setembro – 4 Horas de Silverstone

18 de outubro – 4 Horas de Portimão

