Sérgio Sette Câmara anuncia estreia no ELMS em 2025

O brasileiro Sérgio Sette Câmara anunciou nesta quinta-feira (27) a sua estreia oficial na European Le Mans Series (ELMS) a partir da temporada 2025. Após cinco anos como piloto titular no Campeonato Mundial de Fórmula E, o brasileiro de 26 anos fará sua transição para as corridas de Endurance.

Sérgio faz a transição para corridas de carros esportivos após uma carreira focada nos principais campeonatos de monopostos como Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula E e até mesmo uma passagem pela Super Fórmula.

Natural da cidade de Belo Horizonte – MG o piloto teve, também, algumas experiências em provas de GT como GT World Challenge (Monza – 2024) e Porsche Endurance Cup (2021 e 2022). Sua versatilidade e ritmo o credenciam a uma perspectiva empolgante à medida que ele se adapta às corridas de resistência e aos desafios de uma competição em que precisará revezar o carro com outros dois pilotos.

Ao seu lado no carro #27 da equipe Nielsen Racing estarão Tony Wells e James Allen. Tony conta com mais de 10 anos na Nilsen e está se preparando para a temporada completa da LMP2 após uma carreira de sucesso na LMP3. Sua experiência com a equipe e profundo conhecimento de corridas de protótipos fornecem uma base sólida para 2025.

Allen, por sua vez, traz um excelente retrospecto em provas de resistência para a equipe, tendo garantido vitórias nas 24 Horas de Le Mans e Rolex 24 em Daytona, bem como títulos de campeonato na European e Asian Le Mans Series.

"Eu estou animado em voltar a competir, dando esse passo para as provas do Endurance. É um mundo que eu sempre quis entrar, porque tem várias oportunidades, corridas emblemáticas, em especial Le Mans, que é um grande sonho fazer parte algum dia. Eu acho que o ELMS é um ponto perfeito para eu começar".

"O carro LMP2 é muito rápido! Estou animado em voltar a sentir o downforce, a potência de um motor rugindo alto nos meus ouvidos. Isso é algo que eu estava com saudade e me deixa bastante animado. A experiência de compartilhar o carro com companheiros de equipe é algo que não será 100% novo para mim".

"Eu tive um breve contato com essa modalidade do Endurance ano passado, em Monza, sem contar as provas de Porsche que fiz no Brasil, e gostei muito. Tenho certeza que vou gostar mais ainda agora, com esses carros que são muito superiores".

"Sem contar que o campeonato também é muito disputado. Eu tenho acompanhado os resultados da Nielsen Racing a algum tempo e vi que eles vêm numa crescente. Quero fazer parte disso com eles e lutarmos por excelentes resultados esse ano".

"Meu objetivo pessoal é que esse seja o início de minha entrada para o universo das competições Endurance. Quero atingir patamares altos também dentro desse universo, nas principais corridas, categorias e equipes” finalizou o piloto de 26 anos.

Cabe ressaltar que Sérgio mantém seu compromisso com a equipe Nissan, no Mundial de Fórmula-E, onde ele segue como piloto reserva para o restante da temporada 11 ao lado dos pilotos Oliver Roland e Norman Nato.

Calendário 2025 | European Le Mans Series (ELMS)

Pré-temporada | 31/03 e 01/08 - Barcelona (ESP)

1 Etapa) 08/04 - Barcelona (ESP)

2 Etapa) 04/05 - Le Catellet (FRA)

3 Etapa) 06/07 - Imola (ITA)

4 Etapa) 24/08 - Spa-Francorchamps (BEL)

5 Etapa) 14/09 - Silverstone (ING)

6 Etapa) 18/10 - Portimão (POR)

