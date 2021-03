Bruno Baptista correrá no GT World Challenge Europe Endurance em 2021

Além de participar pela quarta temporada consecutiva na Stock Car, Bruno Baptista disputará também neste ano, o Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup (antigo Blancpain GT Series), competição de cinco etapas com provas de longa duração, sendo a principal delas a tradicional 24 Horas Horas de Spa, na Bélgica, no final de julho.

Sem coincidir nenhuma data com as 10 etapas da Stock, Baptista competirá no difícil campeonato de resistência com um Mercedes-AMG GT da equipe alemã Get Speed Performance, que o contratou depois de um teste que incluiu também outros pilotos na pista francesa de Paul Ricard, nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Mesmo sem experiência de competições de Endurance na Europa, mas por competir e ter até vencido provas de Stock Car, no Brasil, Bruno Baptista entrará na disputa como piloto da categoria Silver, que fica entre os participantes de nível ouro e bronze registrados na FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

“A Get Speed Performance é uma equipe competitiva, mas não tem as mesmas condições, por enquanto, de lutar por vitórias entre os times mais fortes da temporada, como é o caso da própria equipe oficial de fábrica da Mercedes AMG. No ano passado, o seu melhor resultado foi um sétimo lugar na segunda etapa de Nürburgring. Assim, meus principais objetivos serão de ganhar ainda mais experiência e, principalmente, tentar uma boa classificação na Silver Cup, um campeonato especial e de muita projeção no GT World Challenge Europe Endurance Cup”, adianta Bruno Baptista.

A estreia do brasileiro nas pistas europeias acontece no sagrado Autódromo de Monza, na Itália, entre os dias 16 e 18 de abril, quando será realizada a 1ª das cinco etapas da temporada. Sempre disputada em pistas onde competem Fórmula 1, o Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup tem ainda no seu calendário, deste ano, mais quatro provas: 28 a 30 de maio – 2ª etapa – 1000 Km de Paul Ricard (França); 29 de julho a 1º de agosto – 3ª etapa – 24 Horas de Spa (Bélgica); 3 a 5 de setembro – 4ª etapa – Nürburgring (Alemanha); e 8 a 10 de outubro – 5ª e última etapa – Barcelona (Espanha).

Na programação da temporada 2021 estão previstos ainda dias de testes oficiais nas pistas onde as provas terão maior duração. O primeiro, nos dias 25 e 26 de março, em Paul Ricard e o segundo, 22 e 23 de junho, em Spa. Por coincidir praticamente com as datas de treinos e de abertura do Campeonato Brasileiro de Stock Car, no próximo dia 28 de março, no circuito do Velopark, no Rio Grande do Sul, Bruno Baptista só não deverá fazer os testes na pista francesa.

“É claro que sempre é melhor fazer o máximo de treinos possível numa pista onde você terá uma prova, principalmente, de maior distância, como os 1000 km de Paul Ricard. Mas dei sorte porque tinha participado anteriormente de corridas na pista francesa, quando disputei, entre 2015 e 2016, o Europeu de Fórmula Renault. Coincidentemente, agora, a equipe Get Speed Performance definiu pela minha escolha justamente em Paul Ricard, onde pude dar várias voltas com o Mercedes-AMG GT que vou pilotar pela primeira vez no campeonato. De qualquer forma, terei uma programação bem corrida, disputando os dois certames. Tanto que para fazer os testes antecipados em Spa, nos dias 22 e 23 de junho, eu devo sair da prova de Stock, em Goiânia, no dia 20, voando direto para a Bélgica”, explica Bruno Baptista.

Mesmo sem ainda ter definido os outros pilotos que formarão o trio com Bruno Baptista no seu Mercedes-AMG GT, a Get Speed Performance anunciou oficialmente, nesta terça-feira (02/03), a parceria com o jovem piloto brasileiro, muito animada pelos bons testes feitos por ele no circuito de Paul Ricard.

“O Bruno mostrou excelente desempenho na pista francesa logo no seu primeiro contato com o Mercedes GT e estamos muito felizes por ele defender a nossa equipe nesta temporada. Com ele, vamos dar um passo ainda maior após nosso primeiro ano no GT World Challenge Endurance Cup 2020, focando também no campeonato da Silver Cup, onde acreditamos ter um pacote competitivo para lutar pelo importante e disputado título. Anunciaremos os companheiros de equipe do brasileiro nos próximos dias”, adiantou Adam Osieka, diretor da Get Speed Performance.

