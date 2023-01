Carregar reprodutor de áudio

MIAMI, 11 DE JANEIRO DE 2023 — A Motorsport Games Inc. anunciou hoje as 24 Horas de Le Mans Virtual, o final de esports da sempre divertida Le Mans Virtual Series, que acontece neste fim de semana nos dias 14 e 15 de janeiro. A lista de estrelas atraiu o interesse das principais emissoras de todo o mundo, incluindo Motor Trend On Demand na América do Norte, CNBC Pan Latin America e Pan Europe, Eurosport Player em toda a Europa e M-Net SuperSport nas regiões subsaariana da África.

Com as emissoras transmitindo o evento digitalmente por meio de plataformas OTT e serviços sob demanda, esta emocionante e extremamente popular disciplina de esports estará disponível para milhões de lares em todo o mundo.

O evento conta com campeões de automobilismo e de esports dos quatro cantos do mundo, incluindo o campeão de Fórmula 1 Max Verstappen, que correrá de Mônaco, o campeão de Fórmula 2 Felipe Drugovich no Brasil e o campeão de Fórmula 3 Victor Martins na França, que se juntará a Romain Grosjean, da IndyCar.

A célebre pista de Silverstone, no Reino Unido, será o palco de um programa especial de TV ao vivo cobrindo este evento único de dois dias, e o estúdio receberá uma equipe de comentaristas especializados composta pela referência do FIA World Endurance Championship, Martin Haven, especialistas em corridas e esportes eletrônicos Chris McCarthy e Lewis McGlade, além do experiente comentarista de automobilismo Ben Constanduros. Vários repórteres do ‘pitlane’ estarão baseados em todo o mundo para capturar entrevistas e ação ao vivo, incluindo Hayley Edmonds em Paris e o atual competidor do WEC, o piloto do Le Mans Virtual de 2020 e o comentarista da FIA F2 e F3 Alex Brundle no Reino Unido.

Os 180 competidores – representando 41 nacionalidades diferentes – pilotando os 45 carros (4 pilotos em cada carro ao longo das 24 horas) estarão localizados em 164 simuladores diferentes em todo o mundo, e o interesse digital de uma ampla variedade de emissoras internacionais reflete totalmente a disseminação de pilotos e equipes.

A Eurosport cobrirá o evento completo de dois dias ao vivo em todas as regiões europeias pelo Eurosport Player, e a cobertura global será na Motorsport.tv. Com um grande número de pilotos de esports de sucesso vindos da Europa Oriental, o evento 24 horas por dia será transmitido ao vivo na Croácia (Max Sport), Polônia (Motowizja FB e SportKlub), Eslováquia (Arena) e Ucrânia (Sports TV Ch2), enquanto países como Malta (TVMSports+) e Turquia (BeIN) também transmitirão cobertura ao vivo.

A Motor Trend cobrirá toda a corrida ao vivo na América do Norte em seu serviço OTT, enquanto a TYC no México mostrará a primeira e a última hora do evento. O Mnet SuperSport e o Africa XP farão a transmissão ao vivo nas regiões subsaariana e pan-africana, estendendo assim a cobertura para quatro continentes ao redor do mundo. Por fim, a cobertura ao vivo será transmitida em Fiji (FBC) e Singapura na Singtel.

Além das transmissões ao vivo acima, uma ampla gama de territórios exibirá um programa especial de melhores momentos de 52 minutos após o evento.

Os canais oficiais de mídia social e YouTube do ACO e FIA WEC mostrarão toda a ação ao vivo do início ao fim, assim como o site oficial da Le Mans Virtual Series (www.lemansvirtual.com). A transmissão começa às 9:15 e a famosa bandeira nacional francesa será agitada para o início do maior evento de esports de resistência do ano às 10h (horários de Brasília).