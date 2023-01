Carregar reprodutor de áudio

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games” or the “Company”) anuncia hoje uma lista de inscritos repleta de estrelas para a terceira edição das 24 Horas de Le Mans Virtual, que também é a rodada final da temporada 2022/23 da Le Mans Virtual Series. O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de janeiro de 2023, com 180 pilotos em simuladores localizados em todo o mundo.

O premiado evento virtual continua a ser um grande atrativo para os melhores pilotos, tanto do mundo real quanto no simulador. Uma linha fantástica de pilotos inclui o atual bicampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen.

Ademais, o ex-F1 e atual estrela da IndyCar Romain Grosjean, o campeão da FIA F2 Felipe Drugovich, do Brasil, e o campeão da FIA F3 Victor Martins. Também entre os inscritos está o tricampeão mundial de carros de turismo Andy Priaulx, que correrá com seu filho Seb – ele próprio campeão da América do Norte da Porsche Carrera Cup – no carro convidado da Le Mans Virtual Cup.

Eles estarão competindo com Felix Rosenqvist, da IndyCar, um notável vencedor de corridas nos mundos real e virtual, e Luke Browning, campeão da GB3 e premiado Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year, além de muitos outros nomes conhecidos.

Fora as estrelas das corridas do mundo real (listadas como PRO na lista de inscritos), estrelas de eSports de renome internacional e ex-vencedores das 24 Horas de Le Mans Virtual, como Jeffrey Rietveld, Joshua Rogers e Nikodem Wisniewski, estão na lista de inscritos, para citar só alguns.

Também competindo estará James Baldwin, recentemente premiado com o prestigiado Prêmio Autosport de eSports Driver of the Year. A lista de pilotos de simulação talentosos e determinados que se combinarão com os profissionais para fornecer corridas, rivalidade e entretenimento durante 24 horas é realmente impressionante e, entre eles, têm vários títulos de campeonatos de eSports.

No total, são 180 pilotos representando mais de 40 nações diferentes enfrentando o lendário Circuito de la Sarthe, na França, para o primeiro evento no ano do centenário da ACO (organizadora das 24h de Le Mans). Os fabricantes oficialmente representados incluem Alpine, Mercedes, BMW, Ferrari, Peugeot e Porsche, com pilotos renomados como David Brabham e Olivier Panis também em campo.

Mais detalhes serão revelados nos próximos dias sobre as pinturas individuais dos carros, além de como você pode acompanhar as 24 Horas de Le Mans Virtual na televisão, online e nos canais de mídia social em todo o mundo.

Rodada 1 8h do Bahrein 17 de setembro, 2022

Rodada 2 4h de Monza 8 de outubro, 2022

Rodada 3 6h de Spa-Francorchamps 5 de novembro, 2022

Rodada 4 500 Milhas de Sebring 3 de dezembro, 2022

Rodada 5 24h de Le Mans Virtual 14/15 de janeiro, 2023

Todas as informações do evento também podem ser vistas em www.lemansvirtual.com.

