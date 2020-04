Castro e Buttafuoco vencem etapa da eNASCAR Heat Pro League em Watkins Glen

Playstation 4

Na plataforma PS4 os pilotos virtuais protagonizaram uma corrida maluca, intensa do início ao fim.

O pole, Brandyn Gritton ocupou a liderança após a largada, mas teve problemas com quatro voltas e Nick Jobes e Maxwell Castro tomaram o comando. Os dois pilotos bateram trocaram tinta na luta pela liderança.

Kyle Arnold foi capaz de se juntar à briga e disputou a liderança com Jobes, mas acabou perdendo uma posição quando Joey Stone apareceu.

Após pit stops, Arnold foi para o primeiro lugar com Castro o perseguindo.

Arnold tocou no muro quando estava para receber a bandeira branca, permitindo que Castro corresse por dentro na curva 1, assumindo a liderança da corrida. Arnold permaneceu perto mas sem sucesso em uma última tentativa.

Xbox One

No Xbox a prova foi bem mais calma, mas também teve seus momentos agitados. Daniel Buttafuoco liderou desde o início e manteve vantagem inicial sobre Luis Zaiter.

Suas posições permaneceram inalteradas depois de dois pit stops em bandeira verde.

Mas a batalha foi intensa na parte de trás entre os dez primeiros, com os trucks batalhando entre a sétima a décima posições.

Buttafuoco conquistou a vitória pela Germain Gaming, o que serviu como redenção para a equipe, após a derrota com Arnold no PS4. Zaiter ficou três segundos no final, mas ficou em segundo lugar.

A eNASCAR Heat Pro League, é uma colaboração entre a Motorsport Games, NASCAR e a Race Team Alliance, apresenta 14 equipes da eNASCAR e é disputada no NASCAR Heat 4, o mais recente jogo da franquia de videogames da NASCAR. Cada equipe possui um jogador de Xbox e outro de PlayStation 4.