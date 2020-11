A Codemasters recebeu uma oferta de compra no valor de US$ 973 milhões (cerca de R$ 5,2 bilhões) da Take-Two Interactive Software Inc.

A Take-Two - que possui as marcas 2K e Rockstar Games, e adicionaria assim a F1 à sua lista de outros esportes, incluindo o basquete da NBA e o golfe PGA.

Fundada em 1986, a Codemasters é um dos mais antigos estúdios de videogame do Reino Unido e o automobilismo desempenhou um papel fundamental em sua evolução para um dos nomes mais conceituados do setor. Recebeu essa oferta, e entende-se que o conselho da Codemasters recomendará aos acionistas que a oferta seja aceita.

Após o advento do console de jogos PlayStation, a Codemasters lançou o TOCA - originalmente baseados no British Touring Car Championship (BTCC) e a série Colin McRae Rally, que desde então se transformou em DiRT Rally, antes de produzir o game oficial da F1 de 2009.

A Codemasters desenvolveu e publicou 13 games de F1, com seu último lançamento - F1 2020 - disponível no PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Google Stadia.

Em um comunicado da empresa sediada em Nova York, ela disse: “A Take-Two acredita que a combinação da Take-Two e da Codemasters reuniria dois portfólios de entretenimento interativo de classe mundial.”

“Além disso, a Take-Two acredita que pode trazer benefícios para o desempenho da Codemasters ao alavancar a rede de distribuição global da Take-Two e a experiência operacional central da 2K, incluindo operações ao vivo, análises, desenvolvimento de produto e marketing de marca e desempenho.”

Conforme os detalhes do negócio proposto de US$ 973 milhões surgiram, as ações da Codemasters subiram 8,6% na tarde de sexta-feira. As próprias ações da Take-Two subiram quase 3% no mesmo período. Uma decisão sobre a aquisição seria necessária até 4 de dezembro para seu progresso, de acordo com o Código da Cidade do Reino Unido sobre Aquisições e Fusões.

A Codemasters também concluiu recentemente um acordo para produzir o videogame oficial do Campeonato Mundial de Rally de 2023.

