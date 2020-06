eNASCAR Heat Pro League chega ao pequeno oval de Iowa

A temporada da eNASCAR Heat Pro League continua e após passar pelo superoval de Talladega, o campeonato chega ao oval curto de Iowa.

O piloto da JTG Daugherty Throttlers, Justin Brooks (Xbox One), e Corey Rothgeb (PS4) da Team Penske eSports assumiram a liderança em suas respectivas plataformas. Brooks já tem sua vaga na pós-temporada garantida após sua atuação no segmento 1, mas continua sendo favorito a vitórias a cada semana.

Na classificação, Brooks cravou 22s8133 e foi suficiente para vencer Luis Zaiter (22s8134) por um milésimo. O líder do campeonato, Daniel Buttafuoco ficou em terceiro, enquanto Diego Alvarado e Brian Tedeschi completaram o top-5.

Rothgeb, que atualmente lidera a classificação da Fase 2, completou uma volta em 22s846 e foi 0s039 mais rápido que os 22s885 de Brandyn Gritton. Mike Braas começará em terceiro depois de perder a vitória em Talladega, enquanto Cody Giles completa a segunda fila. Kyle Arnold procura tirar Rothgeb do topo do campeonato largará em quinto lugar no grid de largada.

Grid de largada (Xbox) :

Justin Brooks 22.8133 Luis Zaiter 22.8134 Daniel Buttafuoco 22.882 Diego Alvarado 22.915 Brian Tedeschi 23.001 Jose Ruiz 23.015 Slade Gravitt 23.034 Matthew Selby 23.036 Nick Walker 23.104 Tyler Dohar 23.105 Sam Morris 23.108 Jordan McGraw 23.137 Matthew Heale 23.170 Riley Ogle 23.185

Grid de largada (PS4) :

Corey Rothgeb 22.846 Brandyn Gritton 22.885 Mike Braas 22.938 Cody Giles 22.961 Kyle Arnold 22.975 Maxwell Castro 22.987 Joey Stone 22.988 Josh Parker 23.008 Brandon Hanna 23.035 Josh Harbin 23.039 Joe Gornick 23.045 TJ McGowan 23.056 Nick Jobes 23.117 Jason Mitchell N/A

