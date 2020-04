Evento da eNASCAR Heat Pro League chega ao misto de Watkins Glen

Após a estreia da temporada da eNASCAR Heat Pro League em Homestead-Miami, as caminhonetes da Truck Series vão encarar o mítico circuito de Watkins Glen.

A primeira rodada foi vencida por Justin Brooks (Xbox), da JTG Daugherty Throttlers e pelo piloto da Hendrick Motorsports GC, Nick Jobes (PS4).

Assista os melhores momentos da etapa de Homestead:

Mas agora a categoria segue para Watkins Glen, onde é necessário um conjunto de habilidades diferentes para ter sucesso. Para ver quem pode ser o melhor, vamos dar uma olhada nas corridas da pré-temporada.

Em Mid-Ohio, onde carros da Xfinity Series foram usados, Daniel Buttafuoco dominou absolutamente a corrida do Xbox, liderando todas as voltas. Luis Zaiter foi o seu adversário mais próximo durante toda a prova.

No PS4, Joe Gornick e Matt Billingsley foram as estrelas, com este último levando a bandeira quadriculada em primeiro.

A classificação em Watkins Glen aconteceu na noite desta terça-feira e não foi surpresa que Buttafuoco tenha conquistado a pole position entre os concorrentes do Xbox. Seu tempo de 1min07s635 foi apenas um décimo mais rápido do que Brooks, que venceu a abertura da temporada. Zaiter ficou em terceiro, Nick Walker em quarto e Slade Gravitt em quinto.

Brandyn Gritton, que terminou em sexto em Homestead, conquistou a pole no PS4. Seu tempo de 1min07.586 foi apenas alguns centésimos mais rápido que o vencedor de Homestead, Jobes, que começará do lado de fora da primeira fila. Maxwell Castro, Joe Gornick e Joey Stone completaram os cinco primeiros.

A corrida começa às 21h, horário de Brasília, e será transmitida ao vivo no Motorsport.tv e também poderá ser vista no site NASCARHeat.com/Live, Facebook.com/NASCARHeat ou Twitch.tv/704nascarheat.