NASCAR Heat Ultimate Edition+ chega ao Nintendo Switch

MIAMI, 15 de outubro de 2021 – A Motorsport Games anuncia hoje a pré-venda e datas de lançamento para o NASCAR Heat Ultimate Edition+ no Nintendo Switch. O jogo, o primeiro título da NASCAR a chegar aos consoles Nintendo Switch, será lançado em 19 de novembro de 2021, com pré-encomendas em lojas de varejo e digitais, começando às 13h em 15 de outubro de 2021. Uma primeira olhada no trailer pode ser encontrada aqui. As pré-vendas podem ser feitas aqui.

NASCAR Heat Ultimate Edition+, o game oficial da temporada 2020 da NASCAR, dá vida à categoria de corridas de stock car mais popular do mundo. Os jogadores são colocados ao volante e são desafiados a buscar a glória e se tornar o campeão da NASCAR Cup Series. NASCAR Heat Ultimate Edition+ no Nintendo Switch inclui tudo o que é encontrado no NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, além dos carros de 2021 da NASCAR Cup Series e esquemas de pintura. As equipes, pilotos, carros e calendário oficiais anteriores de 2020 das três categorias nacionais e da Xtreme Dirt Tour, com 39 pistas autênticas, também permanecem no jogo. O conteúdo adicional inclui esquemas de pintura de 2020 retrô e Playoff, além de Tony Stewart como um personagem jogável e muito mais!

“A Motorsport Games está entusiasmada em anunciar o primeiro título NASCAR para Nintendo Switch, trazendo a alegria de competir para uma base inteiramente nova de jogadores”, disse Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games.

“Nossos fãs dedicados têm expressado seu desejo de obter uma versão para Nintendo Switch da NASCAR e, com nosso lançamento, eles podem finalmente levar o esporte com eles, não importa aonde vão. NASCAR Heat Ultimate Edition+ promove o compromisso da Motorsport Games com a melhora no jogo em muitas áreas que nossos players irão apreciar.”

NASCAR Heat Ultimate Edition+ para Nintendo Switch, desenvolvido e publicado pela Motorsport Games, vem completo com uma lista robusta de recursos e modos. O Modo Carreira permite que os jogadores progridam em outras categorias (Xtreme Dirt Series, Camping World Truck Series e Xfinity Series) para chegar à NASCAR Cup Series ou pular direto e começar no nível superior.

O Modo Carreira também traz rastreamento de estatísticas aprimorado, coleta o progresso ao longo de uma carreira inteira e oferece percepções detalhadas sobre o seu desempenho. A versão Nintendo Switch do jogo contém todos os recursos existentes encontrados no NASCAR Heat 5, incluindo melhorias de jogabilidade para IA, mais opções de câmera e a opção de DNFs.

No modo de teste, os jogadores podem aperfeiçoar suas linhas de corrida e testar para encontrar a melhor configuração de carro para cada pista. Com o modo de desafio online, os jogadores recebem cenários de corrida exclusivos para competir com uma variedade de opções de jogo.

Os usuários do Nintendo Switch podem correr em 39 pistas de corrida oficiais autênticas de várias categorias, incluindo Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway e Talladega Superspeedway, além de nove pistas de terra. As corridas online podem acomodar até 16 jogadores, ou os usuários podem desfrutar do modo multijogador em tela dividida local. Por último, mais melhorias foram implementadas na pintura, incluindo novas fontes de número e esquemas para escolher ao personalizar seu carro.