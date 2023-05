MIAMI, Flórida – 22 de maio de 2023 – O Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), líder no desenvolvimento, publicação e fornecimento de ecossistemas oficiais das principais categorias de automobilismo pelo mundo, anuncia hoje uma atualização trimestral com novos conteúdos para download no rFactor 2, uma das mais autênticas plataformas de corrida para pilotos ao redor do mundo.

Photo by: Motorsport Games

Ao longo do último ano, a equipe do rFactor 2, da Studio 397, vem desenvolvendo conteúdo de forma árdua para o British Touring Car Championship (BTCC). Esse esforço resultou na totalidade do grid de 2023, com a introdução do Cupra Leon da Team HARD. Essa ambiciosa equipe é composta por seis pilotos, incluindo Dexter Patterson, Bobby Thompson, Jack Buter, Dan Lloyd, Nicolas Hamilton e Jade Edwards. O Motorsport Games está animado para trazer todas as seis belas pinturas para a plataforma do rFactor 2.

Além do Cupra Leon, todas as pinturas do BTCC 2023 estão disponíveis no rFactor 2, refletindo a temporada atual e intensificando a autenticidade da experiência virtual. Essas pinturas fazem parte dos novos pacotes do BTCC e BTCC Car, além de itens individuais. Donos do conteúdo do BTCC receberão as pinturas automaticamente.

Photo by: Motorsport Games

O pacote BTCC Car traz todos os oito carros e três temporadas de pinturas do BTCC (2021-2023). O pacote BTCC inclui todo o conteúdo do BTCC Car e quatro pistas épicas - Brands Hatch, Donington Park, Croft e Thruxton. Cada circuito oferece características únicas e desafios, prometendo experiências emocionantes.

Um trailer está disponível para visualização aqui.

O preço dos novos conteúdos são:

Cupra Leon BTCC - €4.99 / R$26,77

BTCC Car Pack - €19.99 / R$107,23

BTCC Pack - €29.99 / R$160,87

Para mais informações ou para fazer a compra visite este link.