Motorsport Games anuncia lista de competidores das 4 Horas de Monza da Le Mans Virtual Series

MIAMI, Flórida - 05 de outubro de 2022 - O Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), uma empresa líder no desenvolvimento, divulgação e fornecimento de ecossistemas de eSports em games de corridas para categorias do automobilismo mundial, anuncia hoje a lista de participantes da segunda etapa da temporada 2022-23 da Le Mans Virtual Series, as 4 Horas de Monza. A lista está disponível (AQUI). O alto nível de competidores do automobilismo real e virtual que competirão no evento de Monza é um grande indicador de que teremos mais uma corrida disputada do início ao fim.

Nomes como o campeão de 2021 da ELMS Yifei Yi, a lenda do automobilismo mexicano Luís Días e o piloto oficial da Porsche Ayhancan Güven correrá ao lado da elite do eSport, incluindo representantes dos vencedores do Bahrein Floyd Vanwall-Burst (Dillmann/Simoncic/Pedersen) na LMP e Oracle Red Bull Racing (Webster/Siebel/Jordan) na GTE.

A corrida acontecerá na plataforma do rFactor 2 no Autódromo Nazionale Monza, com cobertura completa e ininterrupta a partir das 08h40, horário de Brasília, no sábado, 8 de outubro. O templo italiano da velocidade é único, sem iguais pela história e paixão que desperta nos fãs do automobilismo - real ou virtual - e fãs das corridas em eSport certamente terão muita ação!

Quarenta carros disputarão em duas classes diferentes, 24 na LMP, com todos os competidores usando um modelo ORECA 07 LMP2, e 16 na GTE, com as equipes podendo escolher entre modelos Ferrari, BMW, Porsche e Aston Martin Vantage. As equipes representando Alpine e Mercedes AMG também contarão com apoio das montadoras.

A classificação acontece a partir das 14h da sexta-feira dia 07 de outubro, e você pode acompanhar toda a ação nos canais do YouTube do FIA WEC, Le Mans e TraxionGG, ou em twitch.tv/traxiongg, e em vários canais de mídias sociais.

Etapa 1 8 Horas do Bahrein, Bahrein 17 de setembro de 2022

Etapa 2 4 Horas de Monza, Itália 08 de outubro de 2022

Etapa 3 6 Horas de Spa, Bélgica 05 de novembro de 2022

Etapa 4 500 Milhas de Sebring, EUA 03 de dezembro de 2022

Etapa 5 24 Hours Virtuais de Le Mans 14 e 15 de janeiro de 2023