MIAMI - 6 de outubro de 2022 – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), desenvolvedora líder de jogos de corridas, editora e fornecedora de ecossistema de eSports de categorias oficiais de automobilismo em todo o mundo, anunciou hoje o lançamento oficial do NASCAR 21: Ignition (“Ignition”) 2022 Season Expansion Update para refletir a temporada 2022 NASCAR Cup Series. As atualizações do título, disponíveis gratuitamente, serão vistas no Race Now, Online Multiplayer e Paint Booth e estão disponíveis para download para Sony PlayStation 4 e 5, Xbox One, Series S e X e PC através da loja Steam.

Para os atuais proprietários do Ignition, as edições Standard e Champion poderão baixar a atualização gratuitamente, enquanto aqueles que não possuem o jogo podem comprar o Ignition a um preço reduzido e receber a instalação gratuita. Além disso, está disponível NASCAR 21: Ignition – Victory Edition, que incluirá o Season Pass 1 (conteúdo de DLC de 2021), Expansão de temporada de 2022 e Season Pass 2 (conteúdo de DLC de 2022). Uma primeira olhada nos novos recursos do jogo pode ser vista em um trailer aqui.

“Estamos entusiasmados em adicionar a atualização de expansão da temporada 2022 ao Ignition hoje para que nossos fãs possam desfrutar do conteúdo mais atualizado para esta temporada histórica”, disse Jay Pennell, gerente de marca da NASCAR na Motorsport Games.

“A atualização também vem em um ótimo momento, com os playoffs da NASCAR Cup Series em pleno andamento. Assim como os NextGen adicionaram elementos únicos ao grid da vida real, eles agora adicionarão esses mesmos fatores ao mundo das corridas digitais para os players. Também era imperativo que pudéssemos replicar o conteúdo mais recente em todos os nossos títulos, algo que foi alcançado, e mal podemos esperar que os jogadores de Ignition, NASCAR Heat 5 e NASCAR Heat Mobile aproveitem o conteúdo em movimento de 2022. frente."

A atualização de expansão da temporada 2022 do Ignition fornece vários recursos atualizados, incluindo uma atualização da interface do usuário, HUD atualizado, introduções de transmissão recém-gravadas do locutor, e as atuais pistas da NASCAR Cup Series de 2022 de ambas as temporadas regular e playoffs. A linha de pilotos, equipes e esquemas de pintura de 2022 foram retirados diretamente da temporada de 2022, bem como todos os três modelos de carros Next-Gen da Chevrolet, Ford e Toyota.

Além de estar disponível para os proprietários do Ignition, a atualização de expansão da temporada 2022 será lançada no NASCAR Heat 5 e no NASCAR Heat Mobile. Os jogadores poderão comprar a Atualização de Expansão da Temporada 2022 no NASCAR Heat 5 a partir de 21 de outubro de 2022. A Expansão da Temporada 2022 chegará como uma atualização gratuita no NASCAR Heat Mobile, a partir de 27 de outubro de 2022. A temporada de 2022 será refletida em todas as propriedades da NASCAR da Motorsport Games. Os jogadores poderão utilizar os carros, pilotos e equipes da temporada 2022 da NASCAR Cup Series no Race Now, Career Mode e Online Multiplayer no NASCAR Heat 5 como conteúdo para download e como uma atualização de conteúdo gratuita no NASCAR Heat Mobile.