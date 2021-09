Miami, Flórida - 14 de setembro de 2021 -- A recentemente lançada 24 Hours of Le Mans Virtual Series, uma produção conjunta entre a Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) -- líder no segmento de desenvolvimento e publicação de games e fornecedora de ecossistema de eSports para categorias oficiais do esporte a motor ao redor do mundo -- e o Automóvel Clube do Oeste ("ACO") -- criadores e organizadores da mundialmente famosa 24 Horas de Le Mans e promotora do Campeonato Mundial de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo (a "FIA WEC") anunciam hoje a lista de participantes do Campeonato de Endurance em eSport, temporada 2021-22.

As 38 equipes totalizam 177 pilotos na lista da temporada completa (veja a lista AQUI) e inclui campeões e pilotos proeminentes de praticamente todas as áreas do esporte a motor, incluindo Fórmula 1, WEC, Indy, IMSA, Fórmulas 2 e 3, Fórmula E e Extreme E, GT World Challenge e mais. Participando nesta temporada estão nomes de destaque do esporte como o campeão de 2009 da Fórmula 1, Jenson Button, piloto da F2, Jack Aitken, piloto da Fórmula E, Sérgio Sette Câmara, o atual líder da Indy Alex Palou e piloto da Indy Felix Rosenqvist.

A lista da Le Mans Virtual Series também traz alguns grandes nomes da nova geração, incluindo talentos da F2 e F3 como Liam Lawson, Bent Viscaal, Victor Martins e Caio Collet, além de pilotos mulheres, como Beitske Visser, que corre na W Series e no WEC. O WEC, as 24 Horas de Le Mans e a IMSA estão representados pelo campeão Bruno Senna, além de outras estrelas como Stoffel Vandoorne, Harry Tincknell, Will Stevens, Matt Campbell, Yifei Ye, e muitos outros nomes de destaque.

Demonstrando sua versatilidade nas corridas, Timmy Hansen, piloto do Mundial de Rallycross e da Extreme E, correrá ao lado de vencedores da Super GT e Super Fórmula japonesas, e pilotos de GT do mundo todo. Fechando a lista de pilotos profissionais, estão os vencedores das 24 Horas de Le Mans Virtual do ano passado, que se reúnem com a equipe Rebellion GPX Williams para defender seu título. Entre as outras equipes que compõem o grid, temos Team Fordzilla, Red Bull Racing Esports, Team Redline, Panis Racing, Team Project 1 e Team WRT, além de outros e marcas mundiais, vencedoras de Le Mans como Alpine, Ferrari, Porsche e BMW, para nomear apenas algumas.

Se juntando a essa lista de grandes pilotos profissionais, estão competidores de elite do automobilismo virtual, incluindo nomes populares como Michi Hoyer, Bono Huis, Jan von der Heyde, Joshua Rogers e Kevin Siggy. Serão 98 pilotos do automobilismo virtual dentro do total de 177 participantes.

A construção de uma equipe é feita do seguinte modo:

Cada equipe deve submeter 4 ou 5 nomes para a temporada

Pelo menos 2 pilotos devem ter licença na FIA (ou equivalente)

Os demais são pilotos virtuais

Para cada uma das quatro primeiras rodadas online, as equipes nomearão 3 pilotos da lista original 7 dias antes de cada corrida. Desses, um tem que ser um piloto FIA (ou equivalente)

Para a etapa final, as 24 Horas de Le Mans Virtual, marcada para 15 e 16 de janeiro de 2022 em Birmingham, Inglaterra, no Autosport International, as listas aumentarão para quatro pilotos com pelo menos dois pilotos FIA (ou equivalente). Mais 20 entradas são esperadas para o evento, que será televisionado ao vivo, com a expectativa de presença de alguns dos maiores nomes do esporte a motor mundial.

Devido à contínua incerteza do calendário de corridas no mundo real, há uma previsão no regulamento para permitir a substituição dos pilotos FIA originalmente indicados caso eles não estejam disponíveis.

A combinação de nomes do topo desses dois mundos de competições em pistas clássicas, culminando nas 24 Horas Virtuais de Le Mans, o equivalente virtual do maior evento do esporte a motor virtual, promete entregar eventos de endurance competitivos e emocionantes que entreterão entusiastas globalmente. Para esses fãs, será realizado em conjunto com a Le Mans Virtual Series a Le Mans Virtual Cup [veja mais informações AQUI] - uma categoria de eSports em que qualquer um com rFactor2 poderá competir e conquistar a oportunidade de disputar as 24 Horas Virtuais de Le Mans.

Apoiando a Le Mans Virtual Series estarão algumas das marcas mais notáveis do mundo, incluindo Thrustmaster como Parceira Oficial de Hardware, Rolex como Parceira Oficial de Cronometragem, Total Energies como Parceira Oficial de Energia, Goodyear como Parceira Oficial de Pneus, LEGO® Technic como Parceira Oficial de Engenharia e Algorand como a Parceira Oficial de Blockchain.

Sobre a Le Mans Virtual Series

A Le Mans Virtual Series é uma categoria de eSports de elite global, composta de cinco etapas que une as corridas de endurance e as principais equipes do automobilismo virtual para competir em algumas das pistas mais famosas do mundo. Pilotos FIA de renome internacional são unidos com protagonistas do automobilismo virtual para disputar clássicos do endurance em uma premiação que totaliza US$250,000, culminando na prestigiosa 24 Horas Virtuais de Le Mans, que será realizada ao vivo com cobertura televisiva no Autosport Show International em Birmingham, Inglaterra. A Le Mans Virtual Series é uma ação conjunta entre a líder no setor de desenvolvimento e publicação de games e fornecimento de ecossistema de eSport no mundo, Motorsport Games, e o Automóvel Clube do Oeste ("ACO") - criador e organizador das 24 Horas de Le Mans e promotora do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC).

Etapa 1: 4 Horas de Monza, Itália, 25 de setembro de 2021 (online)

4 Horas de Monza, Itália, 25 de setembro de 2021 (online) Etapa 2: 6 Horas de Spa, Bélgica, 16 de outubro de 2021 (online)

6 Horas de Spa, Bélgica, 16 de outubro de 2021 (online) Etapa 3: 8 Horas de Nürburgring, Alemanha, 13 de novembro de 2021 (online)

8 Horas de Nürburgring, Alemanha, 13 de novembro de 2021 (online) Etapa 4: 6 Horas de Sebring, Estados Unidos, 18 de dezembro de 2021 (online)

6 Horas de Sebring, Estados Unidos, 18 de dezembro de 2021 (online) Etapa 5: 24 Horas Virtuais de Le Mans, 15 e 16 de janeiro de 2022, ASI, Birmingham, Inglaterra

Sobre o Motorsport Games

O Motorsport Games, uma empresa da Motorsport Network, combina video games inovadores e engajadores com competições emocionantes de eSport e conteúdo para fãs de corridas e gamers ao redor do mundo. A Companhia é a desenvolvedora e distribuidora licenciada de video games de categorias icônicas do esporte a motor como NASCAR, Indy, 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Britânico de Carros de Turismo ("BTCC"). O Motorsport Games é o parceiro premiado na área de eSports das 24 Horas de Le Mans, Fórmula E, BTCC, Mundial de Rallycross e a eNASCAR Heat Pro League, entre outros.

