A Fórmula 1 espera iniciar sua temporada em 05 de julho com o GP da Áustria, após o impacto da pandemia da Covid-19. Cinco dias depois, a Codemasters irá lançar o F1 2020, game oficial da temporada. E aos poucos a produtora vai divulgando prévias do jogo.

Entre as novidades do game está os dois circuitos que iriam integrar o calendário de 2020 da categoria: Zandvoort (que foi cancelado essa semana) e Hanói (que espera uma decisão sobre seu futuro).

Depois de oferecer as primeiras imagens do circuito da costa holandesa, a empresa divulgou na sexta-feira como que será a versão virtual do GP do Vietnã da F1, com uma volta completa, a bordo da Ferrari SF1000, de Charles Leclerc.

A pista é uma produção de Hermann Tilke, tem 5,613 km de extensão e tem inspiração em pistas clássicas do automobilismo mundial, como Suzuka, Mônaco e Nurburgring.

"Sempre estamos felizes em criar novas experiências para nossos jogadores. O Circuito de Hanói oferece tanto emoção quanto desafio, criado com o impressionante horizonte da cidade ao fundo. É uma injeção de adrenalina sob alta velocidade, com retas largas e fortes zonas de frenagem, que castigará todos que não respeitam as seções com muros nos dois lados", disse Lee Mather, diretor do game.

F1 2020 estará disponível a partir de 10 julho para PlayStation 4, Xbox One, PC/Steam e Google Stadia e, os que comprarem a edição especial Michael Schumacher, poderão curtir o jogo a partir do dia 07.

GALERIA: Veja mais fotos do circuito virtual de Hanói no F1 2020

Galeria Lista Circuito de Hanoi en el F1 2020 1 / 8 Foto de: Codemasters Circuito de Hanoi en el F1 2020 2 / 8 Foto de: Codemasters Circuito de Hanoi en el F1 2020 3 / 8 Foto de: Codemasters Circuito de Hanoi en el F1 2020 4 / 8 Foto de: Codemasters Circuito de Hanoi en el F1 2020 5 / 8 Foto de: Codemasters Circuito de Hanoi en el F1 2020 6 / 8 Foto de: Codemasters Circuito de Hanoi en el F1 2020 7 / 8 Foto de: Codemasters Circuito de Hanoi en el F1 2020 8 / 8 Foto de: Codemasters

