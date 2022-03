F1 AO VIVO: Acompanhe o segundo dia de pré-temporada no Bahrein em tempo real

11:05 A Ferrari segue mostrando sua força, liderando mais um dia e acumulando boa quilometragem, enquanto Verstappen e a Red Bull tiveram pela primeira vez um dia com menos de 100 voltas. Mas com a quilometragem que já acumularam até aqui, isso não é problema algum.



Já a Alpine teve um dia de altos e baixos, com mais problemas no carro, mas andando bastante com Ocon. A Haas e a Alfa Romeo também devem sair felizes. Foi o dia em que mais andaram na pré-temporada até aqui