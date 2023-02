F1 AO VIVO: Acompanhe o segundo dia de testes da pré-temporada no Bahrein

14:56 Ainda estamos aguardando notícias da Aston Martin sobre a participação de Lance Stroll no GP da próxima semana. Caso precise ficar de fora, Felipe Drugovich provavelmente será convocado para sua estreia na F1, mas não seria o primeiro brasileiro a fazer sua estreia no Bahrein. Bruno Senna e Lucas di Grassi tiveram curtas estreias na corrida de 2010 com as equipes HRT e Virgin, respectivamente.