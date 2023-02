Carregar reprodutor de áudio

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein contou com uma manhã quente nesta sexta-feira com Carlos Sainz liderando à frente de um surpreendente Logan Sargeant, da Williams e Sergio Pérez fazendo uma 'estreia' discreta.

Kevin Magnussen, da Haas, liderou por um momento inicial com um primeiro tempo representativo, 1m33.710s no composto C3 de médio alcance da Pirelli. Sainz então assumiu a liderança com uma marca de 1m32.653s, que depois melhorou para 1m32.486s em sua Ferrari com e os pneus C3.

Isso significou que o espanhol melhorou em quatro décimos na referência de quinta-feira: o tempo feito por Max Verstappen, com a Ferrari continuando a liderar as paradas de velocidade máxima. O compatriota de Sainz, Fernando Alonso, logo se juntou a ele na frente depois que o piloto da Aston Martin registrou 1m33.278s e depois 1m33.182s no mesmo composto.

Pouco antes da metade da sessão matinal de 4h15m, Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, dividiu os espanhóis ao terminar em segundo com uma volta de 1m33.170s. Depois de desaparecer na garagem por uma hora, Alonso voltou para recuperar a vaga com 1m32.969s.

A manhã de Zhou também foi confusa, com o piloto chinês desaparecendo por um longo período na garagem, o que o restringiu a 43 voltas. O novato Sargeant foi o último dos 10 corredores da manhã a conseguir um tempo enquanto o norte-americano continuava se aclimatando ao FW45.

Na hora final, ele gradualmente subiu para o segundo lugar com 1m32.968s e então estabeleceu um segundo tempo de 1m32.549s para ficar a 0,063s da referência de Sainz.

Atrás de Alonso e Zhou, Magnussen foi o próximo em quinto. O piloto da Haas foi o último a ficar a um segundo do líder, seguido por Esteban Ocon, da Alpine. A manhã de sexta-feira marcou a primeira aparição de Sergio Pérez, já que a Red Bull foi a única equipe a não dividir a quinta-feira entre seus dois pilotos.

Em sua estreia no teste de 2023, Pérez trabalhou em muitos itens de teste em uma manhã produtiva, assim como o companheiro de equipe Verstappen na quinta-feira. O mexicano completou 76 voltas, sendo que a melhor delas o manteve em sétimo.

Lewis Hamilton teve uma sessão discreta para a Mercedes, permanecendo em oitavo com o chefe da equipe, Toto Wolff, admitindo à F1 TV que seu carro W14 "estava desequilibrado" no calor da manhã, circunstâncias que não são representativas para a noite do GP do Bahrein tanto na qualificação quanto na corrida.

O heptacampeão mundial voltou à garagem para alguns pequenos reparos depois de ser um dos vários carros a perder peças da carroceria. Muito atrás dos outros pilotos, Lando Norris foi o nono com a McLaren, parecendo lutar com o manuseio do MCL60.

Yuki Tsunoda foi o rei da produtividade da manhã de sexta-feira, registrando 85 voltas gigantescas ao terminar em último lugar na tabela de tempos. A sessão sem problemas permitiu que as equipes ganhassem bastante quilometragem e ajudassem a Pirelli no trabalho de desenvolvimento dos protótipos C3.

A única paralisação ocorreu no final; um safety car virtual seguido por uma breve bandeira vermelha para um teste de sistemas pelo controle de corrida. Na segunda largada, Norris deu um pouco de emoção ao se afastar lentamente fazendo Sainz tendo que desviar para evitar bater em seu ex-companheiro de equipe na McLaren.

Pos Piloto Carro Tempo Gap Voltas 1 Carlos Sainz Ferrari SF-23 1'32.486 70 2 Logan Sargeant Williams FW45 1'32.549 0.063 74 3 Fernando Alonso Aston Martin AMR23 1'32.969 0.483 64 4 Zhou Guanyu Alfa Romeo C43 1'33.170 0.684 43 5 Kevin Magnussen Haas VF-23 1'33.442 0.956 67 6 Esteban Ocon Alpine A523 1'33.490 1.004 49 7 Sergio Perez Red Bull RB19 1'33.751 1.265 76 8 Lewis Hamilton Mercedes F1 W14 E Performance 1'33.954 1.468 72 9 Lando Norris McLaren MCL60 1'35.522 3.036 65 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT04 1'35.708 3.222 85

