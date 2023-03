F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre para o GP da Austrália em Tempo Real

04:30 Vamos começar com as repercussões da Arábia Saudita, em especial as punições de Alonso:



- A FIA aumentou o tamanho dos colchetes no grid de largada para melhorar o alinhamento dos pilotos



- Agora a pouco, a FIA divulgou uma clarificação do regulamento, deixando claro que os mecânicos são proibidos de encostarem macacos e outras ferramentas nos carros enquanto um piloto está pagando uma punição de tempo no pit stop