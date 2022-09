F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre para o GP da Holanda em Tempo Real

A Fórmula 1 realiza neste fim de semana a 15ª etapa da temporada 2022. O GP d Holanda, adicionado no calendário no ano passado e que recebe a sua segunda corrida, será palco para mais um capítulo da disputa entre Max Verstappen, cada vez mais perto do título mundial, e Ferrari - que ainda sonha remotamente com a conquista.

No Motorsport.com você fica por dentro de toda a ação do fim de semana, agora pelo Tempo Real do primeiro treino livre para o GP da Holanda, que você acompanha abaixo a partir das 07h30, horário de Brasília: