ENCERRADO O TL1!

Fim de papo no primeiro treino livre para o GP do Japão de 2025. Lando Norris é o mais rápido, com 1.28:549, seguido de Russell, em 2º e Leclerc, em 3º. Hamilton, em 4º, e Verstappen, em 5º, fecham o top 5.

Nas últimas voltas, a dupla da Haas ultrapassou Bortoleto e subiu para 18º, com Bearman, e 19º, com Ocon, jogando o brasileiro para a última colocação. Essa foi a única alteração desde que os pilotos começaram as simulações de corrida.