O heptacampeão Lewis Hamilton ainda nem fez sua primeira corrida oficial pela Ferrari pela Fórmula 1, mas segue movimentando o noticiário mundo afora. Recentemente, o britânico disse que a formação atual da equipe italiana, com ele e Charles Leclerc, são, provavelmente, a dupla mais forte da história da categoria.

Desde o anúncio da ida de Hamilton para a Ferrari, ainda no começo de 2024, foi se criando uma grande expectativa pela chegada do heptacampeão ao time de Maranello e, desde o mês de janeiro, o noticiário é dominado pelas movimentações vindas da Itália.

Para muitos, a dupla formada por Hamilton e Leclerc é a mais forte do grid deste ano, mas, segundo o heptacampeão, o negócio vai além. Em um vídeo publicado pela Sky Sports F1 sobre a temporada 2025, Hamilton chega inclusive a questionar se esta não é a formação mais forte que a categoria já teve ao longo de seus 75 anos de história.

Veja abaixo o trecho:

A fala de Hamilton repercutiu nas redes sociais, com muitos fãs questionando a declaração do heptacampeão, citando outras duplas que podem ser consideradas mais fortes, como a da McLaren do fim dos anos 1980, Ayrton Senna e Alain Prost, e a do time de Woking na temporada de 2007, formada pelo próprio Hamilton e Fernando Alonso.

