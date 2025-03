No fim de 2024, a Sauber terminou como última equipe na classificação da Fórmula 1 e não apresentou nenhum crescimento de fato importante, tendo apenas uma atualização nas últimas corridas.

Após os três dias de testes de pré-temporada no Bahrein, a equipe, com a ajuda de Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, definiu quais são as mudanças que precisam ser feitas para transformar o C45 mais pilotável.

Um pouco em linha com a mesma filosofia adotada pela Racing Bulls, algumas das soluções que estrearam no final de 2024, na verdade, anunciavam as inovações que seriam vistas nos monopostos desta temporada, especialmente as mudanças no nível da suspensão.

Em parte, o salto qualitativo também se deveu ao fato de termos impulsionado certas escolhas técnicas na fase final do campeonato, enquanto outras já haviam concluído seu trabalho de desenvolvimento, concentrando-se no ano seguinte.

No entanto, igualmente fundamental foi o trabalho para tornar o carro mais 'dócil' e mais fácil de ler para os pilotos, ampliando a janela de operação. Além disso, as inovações na suspensão tinham como objetivo aumentar a aderência na parte dianteira, um aspecto em que o C44 havia demonstrado algum sofrimento.

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Clive Mason/Getty Images

Curiosamente, o C45 também apresenta algumas soluções refinadas, especialmente na área das barrigas, com uma inclinação descendente que não é linear, mas sim com uma espécie de degrau para continuar a descida em direção à traseira.

Além disso, o capô do motor também foi amplamente revisado na área da 'bazuca', demonstrando que os engenheiros trabalharam duro para tentar sair da parte inferior da classificação e se relançar.

No entanto, embora Nico Hulkenberg tenha tentado não ir muito longe com suas conclusões, o alemão, que retornou à Sauber mais de 10 anos depois de sua primeira aventura com a equipe suíça, não escondeu o fato de que a versão básica do C45 não é empolgante e que ainda há muito trabalho a ser feito.

"Foram três dias muito dinâmicos, coletamos muitas impressões que obviamente temos que digerir. Felizmente, temos uma semana inteira para processar os dados. Sinto que temos algum trabalho a fazer, mas isso não é uma surpresa. Acho que sempre soubemos disso, considerando a posição da equipe no ano passado", disse Hulkenberg.

Nico Hulkenberg, piloto da Sauber C45 Foto de: Equipe Sauber F1

"Obviamente, o teste também é útil para mim, para conhecer o carro, entender como ele reage a certas mudanças de configuração e se aclimatar o máximo possível no tempo que temos disponível", acrescentou o alemão, que terá que se acostumar com um carro diferente da Haas com o qual conseguiu obter excelentes resultados em 2024, lutando constantemente na metade superior do pelotão.

Se olharmos para o programa de trabalho da equipe suíça, imediatamente salta aos olhos como a equipe investiu muito tempo em testes de configuração para entender como o carro reagia a certas mudanças.

Com Hulkenberg, de fato, tanto na manhã do primeiro dia quanto no segundo dia, o programa permaneceu idêntico, com corridas divididas em duas seções: primeiro, algumas voltas de instalação, seguidas por uma corrida de cerca de 6/7 voltas, tentando manter as referências constantes.

Mesmo para o estreante Gabriel Bortoleto, as primeiras horas foram dedicadas exclusivamente aos testes de configuração e ao estudo do mapa aerodinâmico, com oito saídas que consistiam apenas na volta de saída e reentrada, a fim de acumular dados valiosos para os técnicos da fábrica.

Foi somente na tarde do primeiro dia que o brasileiro começou a correr regularmente, completando uma simulação de corrida, que foi fundamental não só para acumular quilômetros, mas também para lhe dar a oportunidade de aprender os segredos do gerenciamento dos pneus.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Uma escolha que valeu a pena, também porque na manhã do terceiro dia, Bortoleto ficou preso nos boxes por duas horas devido a um vazamento hidráulico que atrasou o trabalho da equipe. Hulkenberg retomou as corridas longas à tarde, mas ainda há muito trabalho a ser feito.

"Não sei se a janela de corrida está mais apertada [com esse carro], é muito cedo para dizer, além disso, o Bahrein é sempre uma pista especial, não temos tantas pistas de freada como Sakhir no campeonato mundial, com curvas fechadas e muitas curvas lentas. A maioria das pistas tem curvas de média e alta velocidade, sem mencionar que o asfalto é muito agressivo aqui", acrescentou o alemão, enfatizando que as primeiras rodadas são bem diferentes do Bahrein, portanto, certos aspectos podem mudar.

"Eu não tiraria conclusões precipitadas, mas acho que não estamos muito felizes com o carro no momento e há áreas em que precisamos trabalhar. Acho que a situação de largada não foi extraordinária, definitivamente tivemos algumas dificuldades, mas acho que não existe um piloto superfeliz agora, especialmente nessas condições. O vento também estava forte".

Teste do Bahrein - Dia 2 de simulação de corrida Foto de: Gianluca D'Alessandro

Os primeiros testes no Bahrein não deram sinais muito animadores, especialmente em relação ao equilíbrio do monoposto, que muitas vezes parecia instável e difícil para os dois pilotos dirigirem. Paradoxalmente, o fato de haver muito vento foi um elemento positivo para a Sauber, pois no ano passado o C44 sofreu muito com as rajadas, que tornaram o carro mais imprevisível ao desequilibrar a configuração aerodinâmica: isso possibilitou uma comparação imediata com o C45.

Outro ponto crítico para o C44 no ano passado foi a necessidade de rodar rígido e rente ao chão para encontrar a carga necessária, e isso foi visto no Catar, onde, com um asfalto liso, o carro 'ganhou vida', dando à equipe seus primeiros pontos da temporada. Nas pistas em que isso não foi possível, os engenheiros também foram forçados a elevar o monoposto.

Por enquanto, o C45 parece ser um carro com uma natureza de subviragem e uma configuração bastante rígida. Em parte, isso faz parte do programa mencionado de encontrar a configuração e a janela de corrida, mas muitas vezes pareceu difícil demais para os pilotos administrarem. A semana de folga será crucial para analisar melhor os dados e tentar tornar o C45 mais estável, melhorando as características de direção.

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!