Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, deu uma atualização sobre o progresso da entrada da Cadillac na categoria, afirmando que "a formalidade relacionada ao processo está quase pronta".

A equipe americana, que pretende entrar no grid em 2026, garantiu um acordo inicial com a Formula One Management (FOM) em novembro de 2024.

A Cadillac recebeu inicialmente a aprovação da FIA em outubro de 2023. No entanto, a equipe liderada pela Andretti Global enfrentou um contratempo quando a FOM rejeitou sua inscrição em janeiro de 2024. Apesar disso, a Andretti continuou a avançar com seus preparativos, abrindo uma sede no Reino Unido em Silverstone e contratando o ex-diretor técnico da F1, Pat Symonds.

Curiosamente, depois que Michael Andretti se afastou de seu cargo de CEO da Andretti Global e a General Motors confirmou um maior envolvimento na candidatura à F1, a FOM deu à equipe um acordo inicial para entrar no grid no próximo ano.

Conforme relatado pelo The Mirror, Domenicali recentemente deu uma atualização sobre o progresso da equipe, explicando: "Há uma formalidade relacionada ao processo que está quase pronto".

"Juntamente com a FIA, é preciso haver uma atualização e, quando isso estiver pronto, o que não deve demorar muito, haverá uma atualização para formalizar o que basicamente já aconteceu".

Stefano Domenicali Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Assim, eles estarão prontos para lutar contra ou junto com as outras equipes no próximo ano".

A Cadillac começará sua jornada na F1 usando os motores da Ferrari antes de se tornar uma equipe fabricante até o final de 2030. A General Motors e a TWG Motorsports anunciaram a formação da GM Performance Power Units LLC em janeiro de 2025.

O CEO da F1 também explicou isso durante uma chamada de investidores na semana passada:

"A Cadillac está preparando a entrada - em termos de preparação da temporada, porque não seria uma situação fácil para eles estarem em uma plataforma esportiva tão evoluída e de alta tecnologia - eles estão fazendo de tudo para mostrar como a Cadillac está realmente envolvida no esporte".

"A GM [...] quer ser um verdadeiro construtor ou fabricante que investirá em nosso esporte porque acredita na plataforma tecnológica que a F1 pode proporcionar ao seu sistema".

"Portanto, estou muito, muito feliz que agora isso esteja a bordo, avançando, e estou ansioso para vê-los na pista junto com as outras equipes para lutar por um grande campeonato".

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!