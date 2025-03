F1 - Ralf Schumacher: Título de Hamilton em 2025 é 'ilusão'

Ralf Schumacher não consegue imaginar que Lewis Hamilton realizará seu sonho de conquistar seu oitavo título da Fórmula 1 em seu primeiro ano pela Ferrari.

O ex-piloto e hoje comentarista de F1 afirmou, em uma prévia da temporada na Sky, que "isso seria ilusório".

Após a saída da Mercedes, onde Hamilton pilotou por doze anos, a nova sincronia com a equipe de Maranello teria primeiro que se estabelecer: "Três ou quatro décimos parecem estar faltando no momento, mas isso não é incomum porque ele ainda precisa se acostumar com o carro e a equipe", diz Ralf Schumacher.

Mas também há pontos de interrogação sobre a competitividade da Ferrari. Os testes no Bahrein, pelo menos, não indicaram que a Scuderia enfrentará a concorrência nesta temporada. Pelo contrário: eles ainda estavam um pouco longe do topo absoluto.

"Na minha opinião, a Ferrari não impressionou muito no teste. Eu esperava mais", diz o ex-piloto Timo Glock. "Basicamente, 99% do carro é novo. É por isso que pode levar um pouco mais de tempo para resolver toda a questão".

Duelo importante contra Leclerc

Mas não importa o quão competitiva a Ferrari possa ser no final, 2025 será uma temporada extremamente importante para os dois pilotos da equipe. Lewis Hamilton e Charles Leclerc são dois pilotos que têm a ambição de liderar a equipe. Hamilton é heptacampeão, e Leclerc há muito tempo é visto como o futuro da Scuderia.

Mas: um deles definitivamente perderá o duelo, e isso também pode se tornar um problema para Hamilton, acredita Ralf Schumacher: "Se Charles Leclerc for mais forte e continuar assim, então é claro que o zênite [ponto mais alto] também foi ultrapassado de uma forma ou de outra", diz ele.

Nesse caso, o casamento dos sonhos de Hamilton com a Ferrari pode perder o brilho rapidamente: "Na Itália, eles têm tudo, mas não têm paciência com pilotos que não dão certo", sabe Schumacher.

"Por outro lado, se Lewis Hamilton for mais rápido do que Charles Leclerc, que já foi considerado a esperança e o talento do século, é claro que isso seria o fim de tudo".

Um destino diferente de Alonso e Vettel?

A Ferrari é um mundo à parte. Muitos pilotos de ponta foram para Maranello com a esperança de se tornarem campeões. No entanto, eles falharam várias vezes nos últimos anos, seja com Fernando Alonso ou Sebastian Vettel, que não conseguiram levar um título para a Itália. Eles estão esperando por um título desde 2008.

"Lembro-me muito bem disso, também não foi fácil no início, quando meu irmão entrou", diz Schumacher, relembrando os primórdios de Michael em 1996, que, ao chegar em um período de seca da Scuderia - o último título de pilotos foi em 1979 - , teve tempo de desenvolver um bom trabalho antes de obter grandes sucessos.

"Foi quando tudo estava prestes a desandar. E então o botão se abriu [uma solução foi encontrada]", diz Schumacher. "E então veio essa fase estável".

Hamilton terá a garra que precisa?

No entanto, esse não foi o caso nos últimos anos, em parte porque a Ferrari voltou a ter um sabor mais italiano, diz Schumacher. "Do meu ponto de vista, [Mattia] Binotto não teve a melhor mão para guiar a sorte".

Resta saber se a Ferrari conseguirá mudar a maré, já que o ex-piloto acredita que, para o "emocionado" Hamilton funcionar, precisa de uma recepção calorosa em casa. "Toto Wolff sempre fez isso muito bem. Ele sempre o apoiou".

A Ferrari está tentando fazer o mesmo, e Hamilton parece estar ciente disso, pois recentemente trouxe de volta à equipe sua confidente mais próxima, a fisioterapeuta Angela Cullen.

