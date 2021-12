O GP de Abu Dhabi seguirá na Fórmula 1 pelo menos até 2030, além de ser mantido como a etapa final da temporada. A renovação foi confirmada pela categoria nesta quinta-feira, um dia antes do início das atividades do evento de 2021, que confirmará o título para Lewis Hamilton ou Max Verstappen.

O circuito de Yas Marina entrou no calendário da F1 em 2009 e vem recebendo o final da temporada desde 2014. O GP deste domingo será o quarto em que um título será decidido no local, após 2010, 2014 e 2016.

No anúncio desta quinta, a F1 que continuará visitando Abu Dhabi pela próxima década, mantendo sua vaga como final de temporada.

"Estamos felizes por confirmar que seguiremos correndo em Abu Dhabi até 2030 com esse novo acordo", disse o CEO da F1 Stefano Domenicali. "Mal podemos esperar pelo final de temporada neste fim de semana, quando a história do esporte será escrita".

"A promotora, ADMM, sempre cria um show incrível para a corrida final de cada temporada e, combinado com as mudanças feitas para melhorar a corrida no circuito de Yas Marina, mal podemos esperar pelos próximos anos".

Al Fursan escort a Boeing 787 Dreamliner of Etihad in their Aermacchi MB-339NAT's Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Saif Al Noaimi, CEO da Abu Dhabi Motorsports Management, acrescentou: "O GP de Abu Dhabi e o circuito de Yas Marina continua introduzindo milhões de espectadores para Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos".

"A assinatura de um contrato plurianual com a F1 não apenas representa a força de nosso relacionamento mas reafirma nosso compromisso na entrega de uma corrida de primeira classe sem paralelos e uma experiência de final de semana que todos os presentes curtirão".

O circuito de Yas Marina passou por modificações no traçado para este ano, como forma de encorajar e melhorar os pontos de ultrapassagem.

Hamilton e Verstappen chegam ao GP deste fim de semana empatados no Mundial de Pilotos, criando uma situação em que será campeão quem cruzar a linha de chegada na frente no domingo.

O GP de Abu Dhabi de 2022 está marcado para 20 de novembro, quase um mês antes do de 2021, de forma a evitar choques com a Copa do Mundo no Catar.

