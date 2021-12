Max Verstappen defendeu que é "tratado de modo diferente" de outros pilotos de Fórmula 1 após as punições recebidas no GP da Arábia Saudita, penalizações que ele sente que não merecia.

O holandês chega ao GP de Abu Dhabi deste fim de semana empatado com Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos após uma prova repleta de polêmicas em Jeddah na semana passada.

Verstappen foi punido com cinco segundos por escapar da pista e ganhar uma vantagem durante uma batalha com Hamilton, que chamou seu rival de "louco do c******" no rádio após a disputa roda a roda, forçando ambos fora do traçado.

Após a prova, ele recebeu ainda mais 10s por causar uma colisão pelo que os comissários julgaram uma "frenagem errática" na tentativa de devolver a posição a Hamilton, levando a um toque entre ambos.

Após a corrida, Verstappen disse que a reação dele e dos fãs provaram que hoje fala-se mais em regras e punições do que corridas na F1 e, nesta quinta em Abu Dhabi, ele afirmou que "claramente as coisas não valem para todos aqui".

"As coisas que fiz em termos de defesa, dois outros caras também fizeram, e eles sequer foram mencionados ou receberam uma punição. Então não entendo, porque achei que estava apenas tendo uma pilotagem mais dura. O que aconteceu, para mim não merecia punição, e claramente as outras duas pessoas que fizeram isso não receberam, claramente sou o único que recebe".

"Claro, lutando pela ponta, as pessoas são um pouco mais críticas, mas eu não entendo".

Verstappen recebeu críticas por suas ações na Arábia Saudita, com o campeão de 1997, Jacques Villeneuve, falando que a disputa parecia "kart de aluguel".

Já Charles Leclerc disse na quinta que acho que Verstappen havia "passado do limite", enquanto Lando Norris brincou na coletiva de imprensa que fazer um brake test resultava apenas em uma punição de 10 segundos, antes de dizer que não comentaria sobre o incidente.

"No final do dia, críticas, sempre existiram. Mas, do meu lado, o que é injusto é que sou tratado diferentemente de outros pilotos. Claramente outros pilotos conseguem fazer isso e se livrar e eu não. Acho que esse é um problema".

Questionado se mudaria sua abordagem para a final em Abu Dhabi, Verstappen respondeu: "Para ser honesto, a única coisa que peço é que sejam justos com todos, e claramente isso não acontece no momento. Mas, como disse, não sinto que tenha feito algo de errado e, claramente, não é errado para outros, então por que deveria mudar quando os outros podem fazer o mesmo?".

"Acho que todos deveriam ter a permissão de correr assim".

Verstappen citou sua penalização por sair da pista na curva 1 e a falta de investigação sobre quando foi forçado por Hamilton ao perder a liderança na última curva como exemplos de tratamentos diferenciados.

"Outras pessoas fazem exatamente o mesmo e não recebem nada, porque nós dois saímos da pista. Estávamos do lado de fora na curva 1 e, sim, de algum modo julgaram que foi minha culpa, o que não concordo".

