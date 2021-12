A Haas anunciou que Pietro Fittipaldi continuará como seu piloto oficial de testes e reserva na Fórmula 1 no próximo ano. O brasileiro se juntou à equipe pela primeira vez no final de 2018 e fez duas aparições em 2020, quando substituiu Romain Grosjean após seu acidente no Bahrein. Ele registrou como melhor resultado o 17º lugar no Sakhir.

Fittipaldi participou da maioria dos eventos até 2021 como substituto, apoiando Mick Schumacher e Nikita Mazepin. A escuderia confirmou nesta quinta-feira (9) que ele seguirá na função no próximo ano.

"Estou naturalmente muito feliz e animado novamente com a oportunidade de continuar minha associação com a Haas", disse Pietro, neto do bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi. "Já estou com a equipe há algumas temporadas e eles são como uma família."

"Aprendi muito no meu tempo e espero poder continuar contribuindo com o lançamento da nova geração de carros em 2022. Vai ser emocionante ver o que está por vir com o novo pacote e estou obviamente tão ansioso quanto o resto do time para ver o que o VF-22 vai realizar na pista.”

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O chefe da Haas, Gunther Steiner, reforçou a importância de manter o brasileiro no cargo para a próxima temporada: "Pietro conhece muito bem o funcionamento interno de nossa equipe, pois já está conosco há muito tempo."

"Ele provou-nos no ano passado que estava pronto para subir e conduzir quando necessário e obviamente a sua presença este ano também trouxe continuidade. Estamos muito satisfeitos em continuar nosso relacionamento e esperamos tê-lo novamente a bordo em 2022."

Junto a seus compromissos na escuderia americana, Fittipaldi fez três largadas na Indy este ano pela Dale Coyne Racing, incluindo a Indy 500, onde foi o estreante mais rápido. Pietro também fez sua estreia na European Le Mans Series com a G-Drive Racing e participou de uma corrida da Stock Car Pro Series.

