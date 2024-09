Acordo com Globo inclui transmissões de F2 e F3 no Sportv

As principais categorias de acesso à Fórmula 1 estão garantidas no Brasil. O Motorsport.com apurou que Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy, além da Porsche Supercup também estarão de mudança de emissora a partir de 2025.

Esses campeonatos terão cobertura semelhante ao que já acontece no Bandsports desde 2021, mas desta vez tendo todas as suas transmissões no Sportv.

F2 e F3 ganharam uma grande relevância para o público brasileiro, especialmente após os títulos de Felipe Drugovich (F2 em 2022) e de Gabriel Bortoleto (F3 em 2023), trazendo a atenção para as futuras estrelas da F1. A F1 Academy é a principal categoria feminina do esporte a motor, com o apoio da F1 bem como as equipes.

O acordo entre Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F1, e o Grupo Globo ainda está em desenvolvimento, e nesta semana surgiram atualizações sobre como será a volta da categoria ao grupo que teve os direitos por quatro décadas.

Fala-se em 15 corridas da F1 em TV aberta, também com transmissão simultânea no Sportv. O acordo entre o grupo carioca e a Liberty tem um prazo inicial de quatro temporadas, entre 2025 e 2028.

Além disso, Everaldo Marques deve ser a principal voz da F1, com Luis Roberto também narrando algumas das corridas. Luiz Carlos Jr. e Bruno Fonseca também farão parte da equipe de narradores.

Foi apiurado também que o Grupo Globo confirmará ao mercado que a F1 volta em breve: o anúncio deve acontecer em 16 de outubro, no evento 'Upfront', quando a companhia apresentará suas novidades para 2025.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!