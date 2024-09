Ainda temos seis corridas no calendário da Fórmula 1 e muita coisa pode acontecer na tabela de pilotos, mas não dá para ignorar a intensa batalha entre Lando Norris e Max Verstappen pela liderança do campeonato. No momento, a diferença é de 52 pontos e o piloto da McLaren vai precisar entregar tudo que o MCL38 é capaz em pista.

De acordo com os últimos resultados, não é inconcebível que o britânico consiga superar esse déficit. No entanto, como o Motorsport.com já revelou, o piloto precisa fazer um trabalho simplesmente perfeito, além de contar com a ajuda de Oscar Piastri, ele ainda precisa que Verstappen continue tendo problemas de equilíbrio com o RB20.

Porém, em diversas oportunidades, Norris já deu a entender que está fazendo tudo o que pode para ter um bom desempenho. O inglês afirma que está trabalhando mais do que nunca, algo com que seu engenheiro Will Joseph concorda.

"Com toda a honestidade, tenho que dizer que isso é verdade. Tentamos muitas coisas nos últimos anos e dedicamos muito tempo e energia ao desenvolvimento. Trabalhar mais é o resultado disso", explica o britânico ao podcast F1Nation.

No entanto, o engenheiro ainda acredita que a McLaren não pode abaixar a guarda e se sentir totalmente segura de seu desempenho, isso porque ainda restam seis corridas e as futuras atualizações - se forem utilizadas - podem não trazer o resultado esperado.

No que diz respeito a Joseph, esse ajuste fino está principalmente em coisas que vão além do ajuste do carro.

"Trata-se de se preparar corretamente para a semana e o fim de semana, descansar o suficiente no fim de semana e discutir os pontos certos durante o fim de semana", explica ele.

"Assim, adaptamos a maneira como trabalhamos à situação em que nos encontramos. E então analisamos nossos próprios pontos fortes. Lando tem sua própria participação nisso e acho que percebemos isso".

Exemplo de Singapura do resultado de uma maneira diferente de trabalhar

De acordo com Joseph, foi fácil ver que Norris está usando uma maneira diferente de trabalhar em Singapura. O piloto da McLaren foi extremamente rápido durante todo o fim de semana e só não conseguiu chegar ao topo da tabela de tempos na primeira sessão de treinos livres.

"Singapura pode ser um evento em que você se distrai rapidamente. É um fuso horário diferente, quente e muito movimentado", explicou Joseph.

"No entanto, Lando mostrou que pode se recuperar e voltar no dia seguinte depois de refletir sobre si mesmo e sobre o que aconteceu no dia anterior, sobre o que conversamos e sobre as áreas em que queremos nos desenvolver".

