F1: Equipes e pilotos repercutem saída de Ricciardo da RB

A saída de Daniel Ricciardo da RB, e sua substituição por Liam Lawson, está sendo comentada pelas equipes de Fórmula 1 e seus ex-companheiros e rivais de grid. A troca entre os ocupantes do assento da equipe-irmã da Red Bull foi anunciada nesta quinta-feira (26).

A troca já estava sendo rumorizada há algum tempo e chegou ao seu auge após o GP de Singapura, quando conquistou a volta mais rápida no final da corrida e ficou muito emocionado ao sair do carro e falar com a imprensa.

A própria Red Bull, equipe a qual fez parte do programa júnior e que correu de 2014 até 2018, fez uma publicação no Instagram agradecendo, no nome da "família Red Bull" o piloto pelos anos na equipe, incluindo os "Shoeys", tradição australiana e que virou símbolo de Ricciardo em comemorar bebendo utilizando os próprios sapatos como copo.

Já a RB, última equipe do piloto na F1, também agradeceu ao piloto, com o chefe Laurent Mekies citando que sua experiência ajudou a escuderia.

A F1, em sua página oficial, fez uma série de homenagens ao veterano australiano, incluindo um vídeo com cenas do piloto e uma em especial, que ficou marcada na história da categoria, quando venceu o GP de Mônaco de 2018, afastando uma série de 'azares' no lendário circuito.

Já a Alpine, equipe "sucessora" da Renault na F1 e que o 'Honey Badger' passou entre 2019 e 2020, também comentou, citando que 'sentirão falta dele" na categoria.

A McLaren, última equipe de Ricciardo antes de voltar para o 'guarda-chuva' da Red Bull, também publicou uma homenagem no Instagram, com a foto da vitória no GP da Itália de 2021.

Na sua própria publicação, citando como a carreira foi "selvagem, maravilhosa e uma jornada", colegas de equipe comentaram, citando boa sorte para o futuro e comemorando sua saga na F1.

Entre as mensagens, o ex-companheiro taurino, Max Verstappen, comentou: 'Cabeça erguida, amigo! Muitos outros momentos lindos virão". Lando Norris, que também foi vizinho de garagem, mas pela McLaren, comentou: " ly [abreviação de love you, ou te amo, em português] irmão".

Já Esteban Ocon, que foi companheiro de Ricciardo na Renault em 2020, comentou que aprendeu muito com o australiano: "Parabéns por tudo o que você conquistou em sua carreira, companheiro. Aprendi muito com você durante nosso tempo juntos. Desejando a você tudo de melhor para sua próxima aventura!"

Os pilotos da Mercedes também comentaram, com Lewis Hamilton o chamando de "lenda" e George Russell falando que "nós sentiremos tua falta, mano".

"Parabéns pela sua carreira DR!! Muita coisa para se orgulhar!! Eu sempre vou lembrar daquela vez que você apareceu no paddock montando aquele cavalo, vambora!! Único, e curtia aqueles seus mergulhos bomba tardias, sentiremos sua falta no paddock honey badger. Boa sorte em suas próximas aventuras e enchanté, amigo!!" publicou Pierre Gasly, em seu Instagram.

Já Lewis Hamilton, rival direto de Ricciardo quando o australiano estava na Red Bull, também fez uma homenagem em publicação nas redes sociais.





"Foi uma honra competir com você ao longo dos anos. Nunca vou esquecer as batalhas, as risadas e beber do seu sapato. Foi nojento, mas estou feliz por ter feito isso com você, cara".

"Você deixa um legado de sempre ser você mesmo, o que neste esporte nunca é fácil. Você aceitou tudo com o maior sorriso e eu o saúdo por isso. Há muito mais para você pela frente e mal posso esperar para ver o que você fará a seguir. Sempre aqui para você, cara", disse Hamilton no seu Instagram.

Depois de comentar na publicação de Ricciardo, Ocon também postou sua homenagem no Instagram

"Foi um prazer, Danny Ric! Você é um cara top e um ótimo competidor, e aprendi muito com você durante nosso tempo juntos na Renault. Você deixou sua marca no esporte e deve estar muito orgulhoso de suas conquistas. Sem dúvida, você vai lamber o selo e enviá-lo e ter sucesso em tudo o que fizer a seguir! Tudo de bom, companheiro!!", disse Ocon.

Yuki Tsunoda, último companheiro de equipe do australiano na RB, também publicou sua homenagem:

"Foi um grande prazer ser seu companheiro de equipe neste último ano @danielricciardo, tivemos muitos momentos maravilhosos juntos e aprendi muito trabalhando com você. Seu legado no esporte é algo que realmente admiro e desejo a você boa sorte para o que vier a seguir", disse Tsunoda.

Russell publicou sua felicitação à carreira de Ricciardo em seu próprio Instagram.





"A F1 não será a mesma sem você, companheiro. Boa sorte na próxima aventura, Ricciardo Daniel", disse Russell.

A dupla da Ferrari também publicou suas homenagens ao piloto australiano nos Stories do Instagram. Carlos Sainz, companheiro de academia da Red Bull publicou foto dos dois juntos nos macacões taurinos disse que "Foi ótimo dividir o paddock com você todos esses anos. Desejo a você tudo de melhor, lenda". Já Charles Leclerc publicou a foto do GP da Itália de 2021, com a mensagem: "O e único @danielricciardo. Você fará falta no paddock, mano"

O CEO da McLaren, Zak Brown, também prestou homenagens à Ricciardo, citando-o como "alguém único".

"Daniel, você é único. Um piloto extremamente rápido e uma pessoa incrível de se ter por perto".

"Sua vitória em Monza ficará para sempre gravada na história da McLaren. Foi um dos melhores momentos da minha vida, e tenho a tatuagem para provar isso! Sei que aquele dia significou muito para você também".

'Assistir você detonar o Chevrolet Monte Carlo 1984 de Dale Earnhardt Sr. em COTA também é uma das minhas memórias favoritas do nosso tempo juntos! MEGA!"

"Boa sorte na sua próxima aventura, e sei que você vai arrasar, seja lá o que for".

