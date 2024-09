Após o GP de Singapura, disputado no último fim de semana, a Fórmula 1 faz uma pausa até o GP dos Estados Unidos, que acontece só em 20 de outubro, mas o Motorsport.com apurou novidades sobre as transmissões da categoria na TV brasileira para o ano que vem, quando a competição retornará à Globo.

Inclusive, a reportagem soube que a F1 deve ter mais da metade da temporada 2025 transmitida em televisão aberta: diferentes fontes do mercado afirmam que 15 GPs do próximo campeonato devem passar na TV Globo, com o restante sendo veiculado no SporTV. Além disso, o Motorsport.com apurou que, quando houver corrida na TV aberta, o canal por assinatura também deve fazer sua própria transmissão -- ou seja, serão duas equipes de cobertura.

Neste sentido, ainda há definições pendentes em relação a como os repórteres in loco aparecerão nas transmissões simultâneas, quando o Grupo Globo passar as provas da F1 tanto na TV aberta quanto na fechada, mas alguns jornalistas 'globais' que trabalharão na elite do esporte a motor já são conhecidos.

Conforme especulado, o narrador principal será Everaldo Marques, que trabalhou com a categoria no início da carreira e chegou a narrar alguns GPs em 2020, último ano da competição na tela do Grupo Globo. Luis Roberto, que também já trabalhou como repórter de F1, deve narrar algumas etapas.

Quando houver transmissão simultânea de Globo e SporTV, nomes como Luiz Carlos Júnior, veterano do grupo carioca, e Bruno Fonseca, que narra automobilismo na TV fechada, serão usados no canal a cabo. Aliás, na televisão fechada deve haver um 'pré-corrida' de ao menos 30min.

Os comentaristas principais serão Luciano Burti, piloto que foi analista de F1 por muitos na Globo e seguiu como estrela das coberturas de automobilismo do Grupo mesmo após a categoria máxima ir para a Band, e também Rafael Lopes, que atua como jornalista de esporte a motor na casa há muitos anos.

Além disso, a reportagem apurou que o Grupo Globo confirmará ao mercado que a F1 volta à empresa de mídia em breve: o anúncio deve acontecer em 16 de outubro, no evento 'Upfront', quando a companhia apresentará suas novidades para 2025 -- entre elas, o contrato de quatro anos com a categoria máxima.

EXCLUSIVO - F1 na GLOBO: Provável EQUIPE DE TRANSMISSÃO e mais infos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!