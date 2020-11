O piloto da Red Bull Alex Albon disse que a Fórmula 1 teve “sorte de não ter tido um grande acidente” em uma sessão de classificação encharcada para GP da Turquia deste domingo (15). Albon foi rápido ao longo da divertida e imprevisível sessão e admitiu que sentiu que poderia ter feito melhor do que o seu quarto lugar, atrás dos dois pilotos da Racing Point e do seu companheiro de equipe, Max Verstappen.

Embora os pilotos da Red Bull estivessem claramente em melhor situação nas condições difíceis do que alguns de seus rivais, Albon disse que foi uma tarde estressante.

“Eu posso entender porque as pessoas gostam disso,” disse quando questionado pelo Motorsport.com. “Eu adoraria se não estivesse pilotando”.

“Posso dizer que não é tão divertido no carro como na TV. Quando você está mudando para a sexta marcha, até mesmo a sétima no molhado, e você começa a derrapar e o carro está aquaplanando na pista, isso não é muito divertido”.

“É mais sobre o perigo do que qualquer outra coisa. Acho que tivemos sorte de não ter tido um grande acidente hoje. Gosto de climas difíceis, gosto de condições difíceis, gosto quando há mais do que um final de semana normal. No entanto, ao mesmo tempo, este é provavelmente um passo em direção a um perigo excessivo, na verdade”.

Albon também destacou um momento polêmico no Q2, quando a sessão começou enquanto as bandeiras amarelas eram hasteadas, ao mesmo tempo que um guindaste ainda recuperava a Williams de Nicholas Latifi após um incidente na primeira sessão.

“Isso não foi muito bom”, disse ele. “Tenho certeza de que poderíamos ter esperado mais cinco minutos para um guindaste se mover. Eu acho que deve ter havido algum erro de julgamento entre eles, porque de jeito nenhum eles fizeram isso de propósito. Quer dizer, foi difícil entender de onde veio a decisão, porque o guindaste ainda estava na pista, levantando Latifi, e recebemos a chamada para ir para o circuito e esperar no final do pit lane”.

“Eu esperava um sinal de cinco minutos. Mas faltava apenas um para ficar verde. E eu pensei, ok, eles devem ter movido aquele guindaste muito rapidamente, mas obviamente não houve tempo suficiente”.

Em relação ao seu próprio desempenho, Albon sentiu que tudo tinha corrido bem até a mudança para pneus intermediários, no final da sessão.

“Me senti bem até o Q3, lutei para fazer os pneus funcionarem, especialmente os de chuva forte. E foi muito bom pilotar, dá para perceber como foi difícil para algumas equipes ao acompanhar a situação dos outros carros”.

“Estávamos bem, como eu disse, e então chegamos ao Q3 assim que os intermediários ficaram bons - na verdade, para ser justo, acho que provavelmente vimos isso acontecer um pouco no Q1. Digamos que apenas Racing Point e talvez Lando fossem os únicos que realmente conseguiam um tempo com os intermediários. Nós tivemos que ir para os boxes imediatamente e colocar os de chuva forte”.

“E no Q3, foi o mesmo problema. Eu simplesmente não conseguia fazê-los funcionar. E literalmente de uma volta para a outra você pode sentir um pico de aderência”.

“Para mim nunca veio realmente. É um pouco frustrante, porque todo o final de semana de treinos foi muito forte. Portanto, ser P4 é, em um aspecto, pior do que deveria ser”.

No entanto, Albon destacou o fato de ter apresentado um bom desempenho numa situação em que a confiança é fundamental.

“Para ser justo, do TL1 em diante, estamos muito bem. Acho que todo mundo está escorregando. Em termos de ritmo, tem sido muito forte. E neste final de semana, tentamos algumas coisas no meu carro para ter confiança e, obviamente, em uma pista com condições como essas, confiança é tudo que você precisa, realmente”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: Assista ao debate sobre a 'impossível' classificação chuvosa para o GP da Turquia de Fórmula 1

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' de 2021 da F1 é o mais correto?