Gasly sobre pódio no GP do Brasil: "Melhor dia da minha vida"

Depois de se aproveitar dos incidentes primeiro entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc e depois Lewis Hamilton e Alex Albon, Pierre Gasly alcançou o primeiro pódio de sua carreira no GP do Brasil de Fórmula 1, feito descrito pelo jovem francês como "insano", "realmente emocionante" e "melhor dia da minha vida".

Em sua segunda temporada completa na categoria, Gasly tem vivido um ano turbulento. Começou 2019 como promessa na Red Bull e mais tarde foi 'rebaixado' para a Toro Rosso por não apresentar o desempenho esperado. De volta à equipe onde correu em 2018, o francês retomou a boa forma e saiu de Interlagos com o segundo lugar.

"Foi simplesmente o melhor dia da minha vida", disse Gasly. "Quando criança, eu sonhava em estar na Fórmula 1. E então aconteceu - e isso se torna o melhor dia da sua vida. Então você passa a sonhar com seu primeiro pódio",

"Para ser honesto, eu não achava que isso aconteceria depois de voltar para a Toro Rosso, na segunda metade do campeonato, mas eu apenas continuei trabalhando em mim mesmo, tentei empurrar o time o quanto eu pude, dizendo a eles: 'Ok, Nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades que tivermos até o fim do ano', e hoje aconteceu exatamente isso".

Gasly, que já havia tido um bom resultado no sábado, depois de se classificar na sétima posição (sexta devido a punição de Leclerc), destacou a força da Toro Rosso no Brasil e disse que se aproveitou das oportunidades que surgiram ao longo da prova.

"Eu senti que o carro estava bom no fim de semana todo e acho que conseguimos tirar dele exatamente o que quisemos", disse Gasly. "Eu disse, 'Se nós terminarmos como melhores do resto novamente na corrida vai ser fantástico".

"Quando os times da ponta começaram a batalhar, primeiro as Ferraris, eu pensei 'Isso parece com Bahrein 2018 quando consegui a quarta posição'. E então, mais tarde eu sabia que Lewis tentaria algo para cima do Albon".

Sobre chegar pela primeira vez ao pódio desde que deixou as 'categorias de base' do automobilismo, o francês não mediu exclamações.

"É algo que você quer experimentar e especialmente na F1. E subir ao pódio em segundo, entre Max e Lewis [que mais tarde foi punido e caiu para sétimo] em meu primeiro pódio, é algo simplesmente insano, fantástico e realmente emocionante para mim".

