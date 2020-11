A Red Bull anunciou na manhã desta quinta que o diretor esportivo da equipe de Fórmula 1, Jonathan Wheatley, testou positivo para Covid-19 e não estará presente no GP do Bahrein deste fim de semana. O diagnóstico foi feito na sessão de exames do início da semana.

O resultado de Wheatley veio enquanto ele ainda estava no Reino Unido e, com isso, ele não estará no Bahrein, iniciando uma quarentena dentro das normas do governo britânico.

"Confirmamos que durante os testes obrigatórios pré-corrida no Reino Unido, o diretor esportivo Jonathan Wheatley testou positivo para Covid-19. Seguindo as normas de protocolo, ele ficará isolado por dez dias e não estará presente no GP do Bahrein", informou a Red Bull em um comunicado.

"Suas funções serão revezadas por vários membros da equipe ao longo do final de semana. O resultado não criou a necessidade de isolamento de outras pessoas, não afetando as operações no GP".

Wheatley é o mais novo nome do paddock a testar positivo após o chefe interino da Williams Simon Roberts e o chefe da Pirelli na F1 Mario Isola ao longo das últimas semanas.

Roberts não esteve presente no GP da Turquia após apresentar sintomas leves e receber o diagnóstico logo antes da viagem para Istambul. Já Isola testou positivo no dia do GP. Ambos devem estar presentes neste fim de semana.

Todos os membros do paddock da F1 são obrigados a passar por testes de Covid-19 a cada cinco dias como parte dos protocolos da FIA. Ninguém pode entrar no circuito sem um teste negativo e, para entrar no paddock, todos precisam passar por um segundo teste até 24 horas antes.

Enquanto no Bahrein as arquibancadas estarão abertas em número limitado a profissionais d saúde que atuaram na linha de frente no combate à pandemia no país, a F1 ficará completamente isolada em Yas Marina para o GP de Abu Dhabi, em um acordo fechado com as autoridades locais para viabilizar a realização da prova.

Todas as notícias sobre o GP do Bahrein de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

