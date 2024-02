O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, e o britânico Lando Norris, da McLaren, não estão muito otimistas com relação ao desempenho de suas equipes no GP do Bahrein, que abre a temporada 2024 da Fórmula 1 neste sábado em Sakhir.

Os dois pilotos, porém, alertam que o potencial de seus times não pode ser julgado exclusivamente pela performance apresentada pelas escuderias no Oriente Médio neste fim de semana.

No caso de Norris, o inglês já havia declarado, durante a pré-temporada disputada também em Sakhir na semana passada, que a McLaren ainda tinha um longo caminho a percorrer na F1 2024.

"O Bahrein nunca foi um bom circuito para nós. Nunca tivemos nossas corridas mais fortes aqui. Mas acho que é muito cedo para julgar e dizer: 'Tudo bem, não vamos nos sair bem, é o fim da temporada para nós'. Acho que, como todos estão com altos e baixos, é preciso dar duas, três, quatro ou cinco corridas para termos uma primeira avaliação honesta da posição de cada um, e não julgar apenas pelo desempenho que veremos aqui."

Mais detalhadamente, Norris explicou que o modelo MCL38 é, no entanto, um avanço em relação ao seu antecessor MCL60, um carro que foi transformado ao longo de 2023 na categoria máxima do automobilismo mundial.

Lando acrescentou que, embora a McLaren não tenha feito o progresso que esperava em certas áreas do carro, ele deve impressionar nos circuitos em que a equipe foi bem no último ano da elite global do esporte a motor.

"É uma combinação. Há coisas que ainda precisamos resolver se quisermos ter certeza de que demos um passo à frente. E acho que demos. Tornamos o carro mais rápido e isso está muito claro em todos os dados que temos. Mas algumas coisas não nos permitiram progredir tanto quanto gostaríamos. Alguns desses problemas foram bastante destacados aqui no Bahrein, devido à natureza do circuito", seguiu o piloto do time de Woking.

"Portanto, ainda estou confiante de que, quando formos a certos circuitos em que fomos muito rápidos no ano passado, como Suzuka e coisas do gênero, ainda poderemos ser um dos melhores carros. O Bahrein nunca foi adequado para o nosso carro, necessariamente. E, exatamente por esse motivo, acho que é por isso que vamos ter um pouco mais de dificuldade aqui. Mas estou confiante de que podemos dar a volta por cima mais tarde", ponderou Norris.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, por sua vez, afirmou: "Eu não prestaria muito atenção aos resultados do Bahrein". O espanhol vai para sua segunda temporada com a Aston Martin e, no início de 2023, surpreendeu com o bom AMR23 da escuderia verde. A pergunta agora é se o AMR24 será competitivo.

"Vamos ver, vamos esperar algumas corridas. Acho que também é uma pista muito específica em termos de características. Então teremos que ir à Austrália e talvez até ao Japão para realmente ter uma ordem entre o desempenho das equipes, mas acho que o carro é um passo à frente, que é o primeiro objetivo dos testes em comparação com o ano anterior. Tudo correu como esperávamos", disse Fernando.

"Talvez nosso ritmo entre o ano passado e este ano seja bom o suficiente, talvez não. Saberemos nas duas primeiras corridas. Mas o que vejo na equipe é uma abordagem diferente em relação a 2023, quando começamos com uma boa base. Foi um choque para nós, talvez, o quão bom foi no início e depois não fomos, digamos, um grande time fora da pista em termos de desenvolvimento do carro e coisas assim", seguiu o bicampeão mundial da F1.

“Aprendemos muito, então, para nos tornarmos candidatos ao título, acho que foi importante para a Aston e acho que neste 2024 começaremos com uma boa base, mas com muitas coisas em andamento para o resto do ano, por isso será interessante ver se conseguimos atingir o ritmo de desenvolvimento do carro, comparando-nos com as equipas líderes. Queremos melhorar nesse aspecto", seguiu o veterano.

"Acho que temos que esperar algumas corridas para estabelecer a ordem competitiva de todas as equipes. Além disso, fazemos muitos testes neste circuito. É o único em que testamos, então entre os testes e a corrida você pode confundir um pouco a ordem e ficar confuso. Então, não prestaria muita atenção aos resultados dessa primeira corrida", completou o vencedor das temporadas 2005 e 2006 com a Renault.

