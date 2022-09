Carregar reprodutor de áudio

Nas coletivas de imprensa para o GP da Holanda, Fernando Alonso disse que pede desculpas a Lewis Hamilton pelos comentários feitos sobre o heptacampeão da Fórmula 1 após o acidente na primeira volta da Bélgica. O espanhol chamou o piloto da Mercedes de "idiota" que só sabe correr quando está largando da primeira fila.

Hamilton assumiu responsabilidade pela batida, mas não sofreu nenhuma sanção, com os comissários da FIA levando em conta que o fato aconteceu na primeira volta. O heptacampeão abandonou a corrida e pode sofrer consequências caso não tenha perda total do motor.

Antes do GP da Holanda, Alonso disse que fez os comentários no calor do momento, sem refletir seus reais pensamentos sobre o ex-companheiro de McLaren.

"Primeiro de tudo, Lewis é um campeão, uma lenda de nossa época", disse Alonso ao Motorsport.com. "E quando você diz algo, e peço desculpas por repetir isso, sobre um piloto britânico, há um grande envolvimento da média. Falam muito de Checo [Pérez], de Carlos [Sainz] e de mim".

"Se você diz algo sobre um piloto latino, tudo é um pouco mais divertido. Quando você diz algo sobre os outros, fica mais sério. Mas sim, peço desculpas. Não pensei no que disse. Mas não acho que havia muito a se culpar no momento para ser honesto, olhando os replays e tudo, porque foi um incidente de primeira volta, e todos estávamos muito juntos".

Ele também insiste que não defende o que disse sobre Hamilton saber guiar apenas na frente.

"Não, não acreditem nisso. Aliás, não é uma questão de que eu acredito ou não, há fatos que mostram que não é assim. É algo que se diz no calor do momento. Mas, como eu disse, nada que eu falei é real. Tenho muito respeito por ele".

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Alonso disse que ainda não teve tempo de pedir desculpas diretamente a Hamilton, mas que espera fazer isso nesta quinta em Zandvoort.

"Com sorte, enquanto estivermos nas entrevistas de TV, o abordarei para pedir desculpas se ele entendeu isso. Não tenho problema algum por ele e, como disse, tenho muito respeito por ele".

"O calor do momento, a adrenalina do momento, lutando por finalmente estar no top dois, três, me fez fazer comentários que não deveria dizer. Mas, ao mesmo tempo, como disse após a corrida, considero um incidente de corrida".

"Quando você diz algo no rádio, no calor do momento, você pensa que está falando com o engenheiro, preparando sua estratégia. Obviamente você precisa estar ciente de que isso está sendo transmitido".

"Eu ficarei bem quieto no rádio. É um esporte que transmite as coisas, coisas que deveriam ficar na privacidade da equipe. Então sempre ficarei quieto no rádio, não sendo a parte do show que eu não concordo".

"Esse é o único esporte em que você não tem momentos de privacidade. Mas sei que isso é parte do show e, como disse todas as coisas que são transmitidas são um pouco apimentadas, porque é isso que o esporte quer. Infelizmente a medida que você precisa tomar para evitar que coisas ditas no calor do momento sejam transmitidas é ficar quieto o tempo todo".

