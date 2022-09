Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc parece pronto para desistir da luta pelo título da Fórmula 1 em 2022. Com Max Verstappen muito à frente na tabela de classificação, o monegasco afirmou que já parou de contar os pontos para o holandês e que seu objetivo agora é buscar o vice-campeonato.

O monegasco começou a temporada 2022 em grande forma, vencendo duas das três primeiras corridas, chegando a liderar o Mundial com 46 pontos a mais para Verstappen. Mas, nas 11 corridas seguintes, ele obteve apenas uma vitória contra oito do rival, ficando a 98 do piloto da Red Bull na classificação, uma diferença próxima de quatro GPs.

E para piorar a situação de Leclerc, ele ainda tem Sergio Pérez cinco pontos à sua frente na tabela neste momento, com o mexicano já somando mais pódios que ele na temporada.

Questionado nas coletivas de imprensa pré-GP da Holanda nesta quinta-feira se pode ficar mais relaxado na reta final da temporada já que está tão longe de Verstappen, Leclerc reconheceu que, embora seja "muito difícil" reverter essa situação, ele diz que ainda tem muito o que lutar, com foco na briga pelo vice contra Pérez.

"Não, mais relaxado não", disse. "Claro, agora não sei quantos pontos há entre Max e eu... deixei de contar, mas sei que são muitos. Assim iremos corrida a corrida. Veremos o que é possível. Se tiver uma boa surpresa no final do ano, ok. Mas, obviamente, vendo as coisas como estão agora, é muito difícil que funcione".

"Mas ainda há muito que lutar. Pelo campeonato de construtores, pela segunda colocação no campeonato, então, em geral, vou com tudo até o final".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quanto às possibilidades da Ferrari para voltar a lutar pela vitória em Zandvoort após um fim de semana complicado em Spa, Leclerc espera uma melhor chance.

"No geral, acho que temos um carro forte. Se lembrarmos do começo da temporada, sempre fomos fortes nas curvas, em todos os tipo, mas de velocidade baixa e média principalmente, por causa da tração. Mas em Spa, a Red Bull foi forte em todos os trechos. Eram fortes de reta, nas curvas. Assim vamos esperar para ver, mas acho que será melhor".

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: